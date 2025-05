¿Será Nicole Kidman La Gran Villana De Spider-Man 4: Brand New Day?

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Aunque falta más de un año para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines, el 31 de julio de 2026, últimamente abundan los rumores y filtraciones sobre la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland y muy en especial, aquellos referentes a sus posibles villanos. Ahora, las últimas informaciones apuntan a que el trepamuros tendrá que hacer frente a una villana encarnada por una gran estrella de Hollywood.

Según ha señalado el 'insider' MyTimeToShineHello, Nicole Kidman está siendo considerada para dar vida a una villana en la cinta de Destin Daniel Cretton, si bien no ha dado ninguna pista sobre la identidad del personaje en cuestión.

Nicole Kidman (Australia) is being eyed to play the female villain in Spider-Man: Brand New Day pic.twitter.com/dEeZkJh5Is