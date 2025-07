La Odisea de Christopher Nolan ya vende entradas un año antes de su estreno

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

La Odisea de Christopher Nolan aterrizará en los cines el 17 de julio de 2026 y, a pesar de no haber siquiera finalizado su rodaje, los fans no van a tener que esperar para comprar sus entradas. No obstante, esta venta anticipada solo estará disponible en cines IMAX y solo en sus pantallas con un determinado formato.

Según informa Variety, las entradas para ver La Odisea en algunos cines podrán adquirirse a partir de este jueves 17 de julio, cuando queda exactamente un año para el estreno de la cinta. Sin embargo, solo saldrán a la venta en cines con pantallas IMAX de 70 mm, el formato preferido de Nolan. En España no hay ninguna sala que proyecte en IMAX en este formato, por lo que los espectadores españoles aún tendrán que esperar para adquirir sus entradas.

La Odisea será la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX. Nolan es uno de los más firmes defensores de este formato. De hecho, su filme de 2008 El caballero oscuro fue el primer estreno de Hollywood en utilizar cámaras IMAX para determinadas secuencias de acción. Desde entonces, el director ha continuado utilizándolas en cintas como Origen, Interstellar o, más recientemente, Oppenheimer.

El primer tráiler de La Odisea, que comenzó a exhibirse en algunos cines, se filtró en Internet hace apenas una semana. Así, la expectación en torno al nuevo filme de Nolan, que no ha finalizado siquiera su rodaje, no cesa de crecer.

El reparto del filme está encabezado por Matt Damon y Tom Holland como Odiseo y su hijo Telémaco. Completan el elenco de la cinta Lupita Nyong'o, que encarnará a Clitemnestra, Benny Safdie como Agamenón, Charlize Theron que dará vida a la hechicera Circe, Anne Hathaway como Penélope y Zendaya, que se meterá en la piel de la diosa Atenea.

El reparto de la Odisea también incluye a Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse García, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales, Logan Marshall-Green y Maurice Compte, entre otros.