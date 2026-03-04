El documental de Tom Hanks sobre la Segunda Guerra Mundial ya tiene fecha de estreno en Canal Historia - AMC NETWORKS

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 26 de mayo se estrenarán en Canal Historia los dos primeros episodios de Segunda Guerra Mundial por Tom Hanks, serie documental que reexamina el conflicto histórico desde la perspectiva de un nuevo siglo. Compuesto de 20 capítulos, el proyecto cuenta con Hanks como narrador y productor ejecutivo.

La serie promete ofrecer "un retrato profundamente humano de cómo el mundo moderno se forjó en el conflicto global" y cuenta con la participación del historiador Jon Meacham, ganador del Premio Pulitzer. Apoyándose en material de archivo y el análisis de destacados historiadores, Segunda Guerra Mundial por Tom Hanks se perfila como "una narración amplia y definitiva de la guerra".

El documental está narrado por Hanks, protagonista de una de las películas más recordadas sobre la Segunda Guerra Mundial, Salvar al soldado Ryan, dirigida por Steven Spielberg. El actor ha formado parte, como productor ejecutivo, de otros proyectos que también abordan el conflicto, como las aclamadas series Hermanos de sangre, The Pacific y la más reciente Los amos del aire.

Segunda Guerra Mundial por Tom Hanks recorre la guerra desde el impacto inicial de la invasión de Polonia por parte de Alemania hasta el ascenso y la caída de las potencias del Eje. La serie promete "capturar la ferocidad de las batallas libradas por tierra, mar y aire", desde Stalingrado y Normandía hasta el Atlántico, el Mediterráneo y las selvas e islas del Pacífico.

La serie promete abordar el coste humano de la guerra total, incluido el Holocausto, la resistencia civil y la vida en los frentes domésticos, al tiempo que revela las guerras ocultas del espionaje, el descifrado de códigos y el poder industrial que determinaron el resultado del conflicto.

Combinando las acciones y decisiones de líderes clave en tiempos de guerra, entre ellos Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel, Joseph Stalin, Hideki Tojo y Adolf Hitler, con las experiencias de soldados y civiles de distintos continentes, la serie culmina con las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki y con la Guerra Fría.

Para la realización de la serie, Canal Historia colaboró con el National WWII Museum de Nueva Orleans (Luisiana) consultado a historiadores del museo y expertos en la materia.