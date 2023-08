Emily Blunt quiere una secuela de Al filo del mañana con Tom Cruise

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Antes de interpretar a la mujer de Oppenheimer en la película de Christopher Nolan, Emily Blunt probó el cine de acción en Al filo del mañana. Doug Liman protagonizó la cinta, que también contó con Tom Cruise y que Blunt quiere resucitar con una secuela.

La actriz concedió una entrevista al podcast Happy Sad Confused en la que habló sobre el proyecto. "Ojalá hiciéramos una secuela. Había un guion que Doug me dejó caer... Me encantaría hacerlo realidad, pero no sé cuándo, cómo o cuántas películas de Misión Imposible necesita hacer Tom Cruise", declaró.

Además, la intérprete alabó el trabajo de su compañero en la cinta de 2014. "Estuvo increíble como el héroe cobarde... Le adoraba. Fue el mejor", afirmó. "Estoy preparada. Yo no soy el impedimento. Lo prometo", agregó sobre la posible secuela.

Esta no es la primera vez que Blunt se pronuncia sobre la secuela, ya que también habló sobre ella en una entrevista con Deadline. "Me encantaría hacer otra. No sé cuándo y no sé cómo, pero me encantaría", confirmó.

Al filo del mañana está escrita por Christopher McQuarrie, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. La película está ambientada en una realidad alternativa en la que Europa ha sido conquistada por una raza alienígena. Cruise interpreta a un oficial de relaciones públicas atrapado en un ciclo temporal durante la invasión en el que intenta aprender de cada experiencia repetitiva cómo vencer a los atacantes. Blunt encarna a una soldado que entrena al personaje de Cruise para que se convierta en un mejor luchador.

Los rumores sobre una posible secuela llevan circulando desde 2016 e incluso Liman dio algunas pistas al respecto. El cineasta desveló entonces que la segunda entrega en realidad sería una precuela y contaría de nuevo con McQuarrie como guionista.