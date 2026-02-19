Tom Cruise quiere a Chloé Zhao, directora de Hamnet, en Misión Imposible 9 - PARAMOUNT

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Estrenada en mayo del pasado año, Misión imposible: Sentencia final fue la cinta con la que Tom Cruise parecía haber puesto punto final a su exitosa franquicia de espías. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el actor quiere regresar con una novena entrega y fichar a Chloé Zhao, la directora de Hamnet, filme nominado a ocho premios Oscar, y Eternals de Marvel para dirigir la película.

Según apunta DeuxMoi, Cruise tiene en el punto de mira a Zhao para que dirija Misión: Imposible 9, y cuyo guion se encuentra ahora en pleno proceso de escritura. A pesar de que tan solo es un rumor, dado que el medio no ha podido verificar la fuente, lo cierto es que el actor y estrella de la también saga de acción Top Gun, en cuya tercera entrega ya se encuentra trabajando, nunca ha anunciado oficialmente el final de la franquicia de gran éxito.

Por tanto, no resultaría nada descabellado que Cruise quisiera fichar a Zhao para una nueva película de Misión: Imposible. La directora ya hizo historia en los Oscar cuando, en 2021, se convirtió en la segunda mujer en ganar la estatuilla a la mejor dirección y en la primera cineasta asiática en lograrlo. Además, cuenta con experiencia en grandes producciones, ya que fue la encargada de dirigir la película de Marvel, Eternals, y dirigirá el reboot televisivo de Buffy, cazavampiros, para Hulu, que contará con Ryan Kiera Armstrong como protagonista y el regreso de Sarah Michelle Gellar a su icónico papel de Buffy Summers.

Aunque la saga de Misión: Imposible ha dado a Paramount Pictures enormes beneficios y un éxito sostenido en taquilla, su última entrega, Sentencia Final, no tuvo el desempeño esperado. Pese a que la película recaudó cerca de 600 millones de dólares en todo el mundo, su presupuesto de 400 millones de dólares convirtió a la película en la más cara de toda la franquicia; además, su producción se vio muy afectada debido a la pandemia del COVID-19, lo que derivó en grandes pérdidas para la película.

Asimismo, es posible que, de haber tenido un presupuesto similar al de Sentencia Mortal - Parte 1, la cual costó 291 millones de dólares y recaudó 567,5 millones de dólares a nivel global, hubiera generado beneficios.

Con independencia del futuro de la saga Misión imposible, en el horizonte de Cruise aparece otros proyectos muy potentes. El primero de ellos es Digger, la comedia del oscarizado director de Birdman y El renacido, Alejandro González Iñárritu, que protagonizará. Además, Cruise confirmó en mayo del pasado año que se encontraba trabajando en una secuela de la mítica cinta de carreras Días de Trueno.