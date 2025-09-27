Sarah Michelle Gellar aclara que la nueva entrega de Buffy, cazavampiros es "continuación" no un reboot

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Veintiocho años después del estreno del proyecto original, Sarah Michelle Gellar volverá al universo Buffy, cazavampiros con una nueva entrega capitaneada por la oscarizada Chloe Zhao (Nomadland). Además de compartir su entusiasmo por la serie, de cuyo rodaje se filtraron reveladoras imágenes, la actriz ha corregido un malentendido presente en el regreso de Buffy desde su anuncio: no se trata de un reboot que vaya a reiniciar la continuidad, sino de un spin-off/secuela.

"Hay tan poco que pueda contar sobre lo que acabamos de rodar, pero diré que no es un reboot, sino una continuación de un mundo que se retoma 25 años después en el universo de Buffy", aclara la actriz en una entrevista con Entertainment Tonight.

Además, Gellar celebró la inmortalidad de una serie que "continuamente es redescubierta y se sostiene" gracias a los temas universales que explora: "La familia que eliges y encontrar tu lugar en un mundo donde encajas son aspectos que se experimentan en todos los países y épocas".

La intérprete también se ha sincerado y desvela que en ella coexisten sentimientos tanto de emoción como de nervios respecto a volver a un universo tan querido por el fandom: "Es a partes iguales increíblemente emocionante y también muy estresante. La gente lleva años pidiendo esto, pero cada uno tiene una opinión sobre cómo debería hacerse". Sea finalmente de una manera u otra, Gellar promete que el regreso de Buffy "se hizo por los fans con mucho amor, pasión y reflexión".

Gellar también anticipó el pasado mes de junio que algunos personajes de la serie original volverían para aparecer en la continuación de Buffy, manifestando que su sueño era "traer de vuelta todos los personajes que murieron", pero dejando espacio también para nuevas historias.

Entre esas nuevas historias que comentó la actriz, conviene recordar que, aunque volverá a dar vida a Buffy Summers y aparecerá al menos en el episodio piloto, no será la protagonista de la serie, que se centrará en una nueva cazavampiros interpretada por Ryan Kiera Armstrong (Skeleton Crew). De hecho, Gellar ya compartió un vídeo entrenando codo con codo con su sucesora bajo el lema de "las guerreras 1 y 2 no sudamos, nosotras brillamos".

La continuación de Buffy, cazavampiros, tendrá a Nora y Lilla Zuckerman como guionistas, quienes ejercerán, además, junto a Zhao y la propia Gellar, como productoras ejecutivas. Debe señalarse, además, que Michelle Trachtenberg, quien interpretó a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy a partir de la quinta temporada de la serie, falleció el pasado mes de febrero a los 39 años.