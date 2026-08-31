Actor de Días de trueno critica el fichaje "woke" de Anne Hathaway y pide a Nicole Kidman: "No es sexy. Está embarazada"

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Randy Quaid, actor que dio vida a Tim Daland en la película original de Días de trueno, ha criticado el recién anunciado fichaje de Anne Hathaway en la secuela. El intérprete ha tachado a Tom Cruise de "cobarde" por no contar con Nicole Kidman en el proyecto, aunque ambos llevan sin trabajar juntos desde que se divorciaron en 2001.

"Anne Hathaway es una elección de izquierdas, woke y horrible para el público de DÍAS DE TRUENO y de la NASCAR, que son partidarios de MAGA", comienza la publicación de X compartida por Quaid, que en la película de 1990 dio vida a Tim Daland, el líder del equipo que ficha a Cole Tricke, el personaje de Cruise, para la NASCAR.

"La mujer madura y sexy que acompaña a Tom en esta película tiene que ser Nicole [Kidman]. Ese es el reparto que vendería la idea. Es interesante porque, cuando hicimos la primera, también había prisa por estrenarla; los montadores dormían en la sala de montaje por turnos. Es algo extraño, como si quisieran que se estrenara y fuera un fracaso", concluye el post.

Anne Hathaway is a leftist, woke, horrible choice for DAYS OF THUNDER NASCAR audience who are MAGA. The sexy older chick for Tom in this film needs to be Nicole. That’s the casting that would sell the idea. It’s interesting because when we made the first one there was also a… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

RANDY QUAID, CONTRA EL FICHAJE "DE IZQUIERDAS, WOKE Y HORRIBLE" DE ANNE HATHAWAY

En otra publicación, Quaid resposteaba el anuncio de la secuela publicado por Cruise escribiendo: "Necesitamos que vuelva Nicole. No seas un cobarde, Tom Cruise. Necesitas a la chica original. No es nada personal; es una cuestión de cine. Anne no es sexy, porque, por si no te has dado cuenta, está embarazada".

We need Nicole back. Don’t be a pussy, @TomCruise. You need the original girl. It’s not personal; it’s filmmaking. Anne isn’t sexy, because and if you haven’t noticed, she’s pregnant. https://t.co/7qid5SDnkv — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

En la película original de Días de trueno, Kidman dio vida a Claire Lewicki, el interés amoroso del personaje de Cruise. En 1990, el mismo año en que se estrenó la película, ambos actores se casaron. Poco más de una década después, en 2001, la pareja se divorció y no han vuelto a actuar juntos desde entonces.

Las declaraciones de Quaid vienen después de que Paramount anunciara el fichaje de Hathaway con un vídeo en el que aparecía junto a Cruise y en el que ambos, además, hacían alusión al embarazo de la actriz, diciendo que se pondrían manos a la obra con la película en cuanto hubiera dado a luz. La secuela tiene previsto ver la luz en cines el 2 de junio de 2028 y cuenta con Jonathan Levine como director y Will Staples como guionista.