Tom Cruise anima a ir al cine a ver Misión Imposible 7... y también Barbie, Oppenheimer o Indiana Jones 5

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Cruise estrena Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte I el próximo 12 de julio. Pero además de animar al público a acudir a las salas para disfrutar de la nueva y trepidante aventura de Ethan Hunt, el legendario actor ha querido también hacer un llamamiento para que los cines estén a rebosar no solo con su nueva Misión Imposible, sino también con otros grandes blockbusters del verano como Barbie, Oppenheimer o Indiana Jones y el Dial del Destino que ya está en las salas.

Tal y como refrendó hace unos días, Cruise sigue totalmente volcado en su misión de reivindicar las salas de cine en los años del streaming y, como ya hiciera con Top Gun: Maverick, lograr mover a la gente de sus sofás y llevarlos de vuelta a la gran pantalla.

Y lo ha hecho a través de un tuit en su cuenta personal, en el que ha querido dejar de lado la promoción de su película y apoyar la industria en general, alentando a ver otros grandes estrenos. "Este verano está lleno de películas para ver en los cines", iniciaba el mensaje.

This summer is full of amazing movies to see in theaters.



Congratulations, Harrison Ford, on 40 years of Indy and one of the most iconic characters in history.



I love a double feature, and it doesn't get more explosive (or more pink) than one with Oppenheimer and Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe