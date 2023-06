Misión Imposible 7: Tom Cruise se negó a patear a una protagonista de Guardianes de la Galaxia

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

El 12 de julio llega a los cines Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte I, con Tom Cruise de nuevo en la piel de Ethan Hunt. Y aunque el actor es conocido por rodar sus propias escenas de riesgo, no fue una de estas peligrosas secuencias la que originó uno de los momentos más incómodos y surrelistas de la filmación.

Así lo ha revelado Pom Klementieff, quien interpretará al personaje de Paris en la séptima película de la saga de acción. La actriz, que da vida a Mantis en Guardianes de la Galaxia de Marvel, ha revelado en una entrevista con Entertainment Weekly que, prácticamente, tuvo que rogarle a Cruise que le pegara una patada en el estómago de verdad, mientras rodaban la escena de una pelea. Y pese a sus insistentes peticiones, el actor se negó a hacerlo.

"Seguí diciéndole que me pateara aquí", dijo la actriz mientras señalaba su estómago. "Estaba apretando abdominales. Dije: 'Puedes ir a por ello'. Él estaba como 'No, no, no, no, no'. Al final, se negó y no lo hizo", concluyó la intérprete que también ofreció más detalles sobre su personaje en Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte I. "Ella destruye todo a su paso. Es una rebelde, es una asesina, es extremadamente habilidosa y bastante solitaria", indicó.

Además de Cruise y Klementieff, la película de Christopher McQuarrie cuenta también en su reparto con Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg, Indira Varma o Mark Gatiss, entre otros. La primera parte de Sentencia Mortal llegará a los cines el próximo 12 de julio y la segunda entrega tiene previsto su estreno en junio de 2024.

"Ethan Hunt y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importa", reza la sinopsis oficial.