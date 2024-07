Final de Deadpool y Lobezno: ¿Quién muere en la película de Marvel?

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

La única película del UCM que verá la luz este 2024 ya ha aterrizado en los cines. Deadpool y Lobezno ha generado mucha expectación a lo largo de los meses y si bien los fans esperan ver a multitud de personajes conocidos, el reciente historial de Marvel, que ha demostrado que no teme matar a sus héroes, así como la calificación solo para adultos que promete violencia a raudales en este filme en particular, auguran que también habrá numerosas pérdidas, más allá de las de los siempre sufridores figurantes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si bien es usual que los personajes principales tengan su final feliz, no es extraño tampoco que acaben dando su vida en un último acto heroico… En el caso de Deadpool y Lobezno, ambos mutantes sobreviven a un sacrificio que los habría matado de no haber actuado juntos, por lo que se libran por poco de estar en la lista de muertos que deja el filme.

CASSANDRA NOVA

La muerte más importante quizá sea la de la principal villana, Cassandra Nova (Emma Corrin), que perece al sabotear Deadpool y Lobezno el desgarratiempo de la AVT que trataba de controlar. Y es que la melliza malvada de Charles Xavier era demasiado poderosa e imprevisible como para que el Multiverso estuviese a salvo de haber seguido ella con vida.

PYRO

Pyro es uno de los mutantes de la trilogía original de X-Men que ha regresado para Deadpool y Lobezno. El personaje de Aaron Stanford parece ser el cabecilla de los secuaces de Cassandra, por lo que tiene un papel mayor que el de otros que se limitan a engrosar las filas de villanos. No obstante, el mutante perece al traicionar a la poderosa telépata por orden de Paradox (Matthew Macfadyen), fallando en su intento de matarla.

DIENTES DE SABLE

Se sabía que Tyler Mane iba a encarnar de nuevo a su personaje de X-Men, la némesis de Lobezno, Dientes de Sable. La batalla entre ambos mutantes era más que esperada, dada su histórica enemistad, pero esta no se alarga demasiado en la cinta de Shawn Levy, ya que Logan enseguida lo decapita.

JUGGERNAUT

X-23 se enfrenta al gigante Juggernaut, cuya derrota es clave, puesto que su casco era necesario para bloquear los poderes de Cassandra y hacerla así vulnerable.

LOS ESBIRROS DE CASSANDRA NOVA

Aunque no se ven todas las muertes en pantalla, un vistazo a la cantidad de cuerpos en la guarida de Cassandra, donde no queda ningún secuaz suyo con vida, hace suponer que Sapo (Toad), Lady Deathstrike, Azazel, Mariposa Mental y todos los demás villanos han perecido a manos de Blade, Elektra, Gambito y X-23.

NICEPOOL

La variante educada de Wade Wilson no era un villano, pero sí que constituía una molestia para Deadpool, quien no duda en usarlo como escudo humano. Al contrario que todas las demás variantes del Mercenario Bocazas, esta en particular carecía del factor de curación rápida por lo que muere trágicamente, dejando a Dogpool libre para un nuevo amo.

JOHNNY STORM

La aparición de Chris Evans como Antorcha Humana es una de las grandes sorpresas de la cinta. El integrante de los 4 fantásticos está en el Vacío, como muchos otros personajes del antiguo universo de Fox (cuyos derechos ahora ostenta Marvel) y se alía con Deadpool y Lobezno… aunque si no vive demasiado después de eso es precisamente gracias al Mercenario Bocazas. Así, Johnny Storm conoce un macabro final a manos de Cassandra Nova.

BLADE, ELEKTRA Y GAMBITO

Si bien X-23 vuelve a aparecer al final del filme, el destino de Blade, Elektra y Gambito, a quienes se ve por última vez en el Vacío, queda en el aire. Con todo, Wade Wilson no se olvida de ellos y procura interceder por ellos ante B-15.