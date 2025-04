Primeras reacciones a Thunderbolts*: Florence Pugh brilla en "una de las mejores películas de Marvel en mucho tiempo"

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Londres ha acogido la premiere de Thunderbolts*, la nueva película de Marvel que llegará a las salas el 30 de abril. Los asistentes al evento han sido los primeros en ver la cinta, que parece haber tenido una recepción muy positiva, destacando especialmente por parte del público el trabajo de Florence Pugh como Yelena Belova.

"Thunderbolts es fácilmente una de las mejores películas del MCU en mucho tiempo (y quizás una de mis nuevas favoritas). Tiene muchísima chispa, carisma y cuenta una historia genuinamente emotiva con la que conectas. Se me escapó una lágrima. Florence Pugh, en particular, es magnífica; simplemente la llevas contigo", comentó en X la periodista especializada Emily Murray.

"Thunderbolts es realmente fantástica, el reparto tiene una química electrizante (Florence Pugh y Lewis Pullman son los más destacados) y las secuencias de acción son muy potentes. Pero sobre todo, la historia de la película me impactó muchísimo: es audaz, importante y está muy bien escrita. También necesito analizar la película un poco más, pero creo que es la película del UCM con mejor aspecto en años; ni una sola secuencia parece CGI apresurado ni nada por el estilo", expuso Jacob Fisher de DiscussingFilm.

GeekVibesNation definió el filme como "perfecto", afirmando que es una de las películas de Marvel "más emotiva y llena de acción hasta la fecha" y alabando su "equilibrio perfecto entre humor, acción y emoción pura".

Para Hollywood Handle, se trata de "una de las películas más disfrutables de Marvel en mucho tiempo". "Es diferente a la mayoría de los proyectos del estudio. Es atrevida, divertida, llena de acción y con una carga emocional inesperada. Florence Pugh es la estrella que brilla con más fuerza. Hay mucho que admirar. No te pierdas los créditos finales*", agrega el medio.

El crítico Brandon Norwood admitió estar "sorprendido de lo buena que es" e hizo hincapié en la química entre los protagonistas.

Desde Big Gold Belt Media aseguran que "Thunderbolts es cruda, hilarante y profundamente humana. Es una inmersión inteligente en el trauma, la sanación y la redención. Prueba que incluso los llamados perdedores defectuosos y los delincuentes desechables pueden superar su pasado y convertirse en los héroes que nadie esperaba. Es cruda, emotiva y diferente a todo lo que Marvel ha hecho antes: una historia imperdible que golpea donde duele y sana lo que importa".

"Thunderbolts* presenta una nueva era para Marvel, la película más humana, que permite que su antihéroe tenga defectos, esté roto y se arrepienta. Sebastian Stan tiene un momento que roba la atención, pero Florence Pugh demuestra que es la verdadera líder de la nueva generación y el equipo", valoró la crítica Mia Pflüger.

"Thunderbolts*: ¡Está genial! Una película de superhéroes visualmente arriesgada y conmovedora que prioriza la salud mental. Florence Pugh aporta emotividad, David Harbour es siempre gracioso y Lewis Pullman podría ser el personaje más valioso en silencio. ¡La mejor película del UCM en mucho tiempo!", comentó por su parte Amon Warmann, de Empire Magazine.

El editor jefe de Next Best Picture, Matt Neglia, ha afirmado que Thunderbolts es "uno de los materiales más oscuros de Marvel hasta la fecha" y "es en gran medida obra de Florence Pugh, quien carga con gran parte del peso dramático de la película, mientras que Lewis Pullman ofrece una interpretación compleja como un personaje simpático en conflicto consigo mismo. Puede que no sea la película más llamativa, divertida o sólida de Marvel, pero sus asperezas e imperfecciones, de alguna manera, encajan a la perfección con este equipo de antihéroes inadaptados".