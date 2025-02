El cameo Vengador de Capitán América: Brave New World, explicado

El cameo Vengador de Capitán América: Brave New World, explicado - MARVEL STUDIOS

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de Capitán América, Brave New World, ya ha llegado a las salas de cine. La cinta, protagonizada por Anthony Mackie en el papel de Sam Wilson, ha recuperado a uno de los personajes más queridos por el fandom marvelita, para ofrecer un sorprendente y emotivo cameo que avanza parte de la trama de uno de los próximos proyectos de La Casa de las Ideas.

Además del sorprendente regreso al UCM de Liv Tyler 17 años después de encarnar a Betty Ross en El increíble Hulk, otro cameo mucho más celebrado tiene lugar en pantalla en la 35.ª película del Universo Cinematográfico de Marvel. Un regreso que se había mantenido en total secreto y que supone la reunión de dos personajes muy unidos dentro del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras la batalla aérea sobre Isla Celestial, Wilson acude al hospital para visitar a su compañero herido, Joaquín Torres (Danny Ramirez). Es en ese momento cuando Bucky Barnes, a.k.a. Soldado de Invierno, aparece para apoyar a su amigo en este momento complicado y despejar así sus dudas sobre su valía, explicándole los motivos por los que es merecedor de portar el escudo de vibranium que Steve Rogers le otorgó.

El personaje de Sebastian Stan alienta al superhéroe afirmando que, mientras que Rogers le ofrecía a la gente una figura en la que creer, Wilson es para los ciudadanos un modelo al que aspirar. Precisamente, por no haber tomado el Suero del Súper Soldado y no tener facultades sobrehumanas, el personaje de Mackie no resulta tan inalcanzable como su predecesor. Ante estos halagos, el actual Capitán América bromea sobre los "escritores de discursos" que han debido ayudar a su amigo con el sincero monólogo.

Y para sorpresa de los fans, Bucky revela que, verdaderamente sí dispone de escritores de discursos, ya que se está postulando para entrar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como congresista. Así, Capitán América: Brave New World deja un pequeño detalle que podría adelantar el estado del Soldado de Invierno durante la trama de Thunderbolts*.

Es más, en el último tráiler de la película dirigida por Jake Schreier, ya pudo verse a Bucky llevando un pin del Gran sello de los Estados Unidos en la solapa de su americana, por lo que todo apunta a que finalmente podría haber conseguido formar parte del Congreso.

Quizá, con el presidente Thadeus 'Thunderbolt' Ross entre rejas, el personaje de Stan disponga de la oportunidad de postularse para gobernar el país en algún momento del futuro.