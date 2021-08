Sin Tobey Maguire y Andrew Garfield el tráiler de Spider-Man: No Way Home desilusiona a los fans

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Finalmente, Sony ha lanzado de forma oficial el tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Sin embargo, y a pesar de la expectación que ha levantado el espectacular adelanto, muchos fans se han sentido decepcionados ante la ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield, cuya presencia se ha venido dando por hecha durante meses.

A pesar de no estar confirmado, el fandom tiene la esperanza de que las anteriores encarnaciones del trepamuros hagan acto de presencia en la cinta, lo que ha hecho que su ausencia -a pesar de la presencia de viejos conocidos como Octopus o las referencias a otros villanos como Duende Verde o Electro- haya supuesto un gran varapalo para algunos seguidores, tal y como lo han hecho notar a través de Twitter.

Las reacciones han ido desde la frustración hasta las amenazas contra Sony, siempre en tono de broma, ante la posibilidad de que los intérpretes que antaño dieron vida a Peter Parker no hagan acto de presencia en la cinta.

We got the trailer… but no Tobey Maguire #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/Z2y4Xfd9aA — Jøsh (@_undeadboi_) August 22, 2021

Yo, buscando a Tobey Maguire y Andrew Garfield en el tráiler de Spider-Man: #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/2ChYNaiaGY — Laila Sosa (@SosaLaila) August 24, 2021

No andrew garfield or tobey maguire in that trailer pic.twitter.com/nOLhIkROPv — rayz (@vvsghoul) August 22, 2021

Yo buscando a Tobey Maguire y Andrew Garfield en el nuevo tráiler de Spiderman. pic.twitter.com/fILUDiKfzJ — xd (@Pruden_10) August 24, 2021

Me when they leak the trailer for Spider-man No way Home and Tobey Maguire isn’t on it pic.twitter.com/VmbaTcG6yc — Treybana (@Treybana) August 23, 2021

Fans: Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en #SpiderManNoWayHome

Marvel y Sony: 😉😉😉#SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/xxCvGJ1cZR — Ivan Santos (@Ivansp05) August 24, 2021

A pesar de todo, los fans no pierden la esperanza de que el ansiado encuentro se produzca, como también lo han dejado claro en las redes al imaginar cómo será ese momento en las salas de cine.

Cuando pensaba que nunca más volvería a ver al duende verde y doctor octopus llega esto... Mi hype nunca había estado tan alto. Esto es un sueño. Y sin hablar de muy probablemente volver a ver a Tobey Maguire pic.twitter.com/wgu7E6ZIji — 🕷Christian🕸 (@taju_9) August 24, 2021

Y me va a dar un ataque como al final Tobey, Andrew y Tom recreen el meme de Spidey señalándose.

NO ME DEFRAUDÉIS, SONY. NO ME DEFRAUDÉIS QUE LO TENÉIS A HUEVO XD pic.twitter.com/CK0rEhnokB — 🎃IsiL MoonKiller🎃 (@IsiL_MK) August 24, 2021

Para ver a los tres Spider-Man juntos en pantalla, los fans tendrán que esperar al estreno de No Way Home, que llegará a las salas el próximo diciembre. Dirigida por Jon Watts, el filme contará con Tom Holland (Peter Parker), Alfred Molina (Octopus), Jamie Foxx (Electro) y Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) dentro de un reparto de caras conocidas para los seguidores del trepamuros.