Tobey Maguire, Andrew Gafield y Tom Holland en el tráiler de Spider-Man: Cruzando el Multiverso

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Los fans se reencuentran con Miles Morales en Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Y para celebrarlo, Sony Pictures ha lanzado un espectacular adelanto de la película junto a un nuevo póster en el que se presume de cuáles son sus cuatro trepamuros oficiales dentro de su Spiderverse.

Ver en una misma película a varias encarnaciones del Hombre Araña fue tan solo la fantasía de muchos fans. Este sueño se vio cumplido cuando en 2019, Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield compartieron protagonismo en la gran pantalla gracias a Spider-Man: Sin camino a casa.

En el filme, enmarcado dentro del Universo Cinematográfico Marvel, las diferentes encarnaciones de Peter Parker en el cine se unieron para hacer frente a algunos de los villanos como Electro, el Duende Verde o el Doctor Octopus, que regresaban desde diferentes puntos del Multiverso.

Ahora, con motivo del estreno en cines de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, Sony Pictures ha lanzado un asombroso vídeo a través de su cuenta en Twitter con el que celebra las nueve películas protagonizadas por los distintos Hombres Araña. Se trata de un clip que invita a los fans a repasar tanto algunas de las secuencias más significativas de Un nuevo universo como las trilogías de Holland y Maguire.

Así como las dos cintas en las que Garfield asumió el rol del trepamuros de la mano de Marc Webb, antes de ver la cinta con la que Miles Morales regresará como Spider-Man. A este impactante repaso por la historia del lanzarredes en la gran pantalla se le suma un sorprendente póster que confirma al Miles Morales de Shameik Moore y a los Peter Parker de Holland, Garfield y Maguire como los Spider-Man titulares de Sony Pictures.

Before you travel Across The #SpiderVerse, revisit your favorite #SpiderMan movie adventures all over again at https://t.co/bB5TBxk4m7 pic.twitter.com/lQgWtdhR2s