El Spider-Man de Miles Morales tendrá su película en imagen real

Después de dos películas de animación, y con una tercera ya en marcha, Miles Morales al fin dará el salto a la imagen real. El joven superhéroe protagoniza Spider-Man: Cruzando el Multiverso, secuela de la aclamada cinta de 2018 y que llega a los cines el 2 de junio. Pero el joven héroe arácnido está listo para su siguiente paso.

Así lo ha confirmado Amy Pascal, productora de las películas de Spider-Man en Sony Pictures, durante la premiere del filme en Los Ángeles. Variety le preguntó acerca de las posibilidades de ver a Miles en una película en imagen real. A su vez, el periodista también le pidió novedades sobre el rumoreado spin-off de Spider-Woman.

"Lo veréis todo. Todo va a ocurrir", aseguró Pascal, confirmando que ambos proyectos ya estarían en marcha. Y es que, pese a aparecer en los cómics por primera vez hace más de una década y ganarse el cariño tanto de los lectores como de los fans de la franquicia de animación en el cine, Miles aún no ha tenido una adaptación en imagen real.

El actor que le da vida, Shameik Moore, aseguró hace unos meses que estaría más que dispuesto a dar el salto junto al personaje. "Creo que todos saben que sería un gran Miles Morales. Cuando salí del cine después del estreno de [Spider-Man: No Way Home], Jamie Foxx me miró como... Él lo sabía. Y creo que Tom Holland también lo sabe", se postuló en unas declaraciones a Empire.

Con la confirmación de la película, falta por saber si será una cinta en solitario y con él como protagonista, o si lo hará acompañando a otro superhéroe, quizás al Peter Parker de Tom Holland. La productora no quiso desvelar más detalles, por lo que el filme continúa siendo un misterio.

SPIDER-WOMAN, AVENTURA EN SOLITARIO

Por otro lado, las palabras de Pascal también confirmaban el desarrollo del spin-off de Spider-Woman, que en esta ocasión apunta a ser de animación.

El productor Avi Arad corroboró la noticia. "Antes de lo que podéis esperar. No puedo decir cuándo, pero llegará", sugirió en referencia a la película. Y, aunque tampoco se han dado detalles sobre su protagonista, lo más probable es que sea Gwen Stacy, que en Spider-Man: Cruzando el Multiverso es interpretada por Hailee Steinfeld. La actriz también ha dejado claro en numerosas ocasiones que estaría dispuesta a ponerse al frente de su propio proyecto.

SPIDER-MAN 4

Por último, durante el evento también se dieron noticias sobre cómo va el desarrollo de la cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland, la cual se ha visto afectada por la huelga de guionistas. "¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto. Estamos en ello, pero con la huelga de guionistas nadie está trabajando. Todos les apoyamos y una vez que lo resuelvan, comenzaremos", explicó Pascal.

Spider-Man: Cruzando el Multiverso se estrena en cines el 2 de junio. En la cinta, Miles tiene ahora 15 años y lleva varios meses haciendo de Spider-Man para proteger Nueva York. Sin embargo, una inesperada visita de Gwen desde su realidad devuelve a una nueva aventura por el multiverso en la que se cruzará con infinidad de variantes arácnidas.