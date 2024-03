El personaje secreto de Anya Taylor-Joy en Dune 2, explicado

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Dune: Parte 2 ya está en los cines y, hasta hace tan solo unos días, la participación de Anya Taylor-Joy en la cinta era un secreto. La presencia de la actriz en la gira promocional de la película la confirmó como miembro del reparto y ya ha sido revelado el papel que interpreta... así como la razón de tanto misterio.

La actriz dará vida a Alia Atreides, la hermana menor de Paul Atreides (Timothée Chalamet). En la obra de Frank Herbert, tras la muerte del duque Leto Atreides, Lady Jessica descubre que está encinta. La niña nace en Arrakis y crece entre los Fremen.

Antes de que Alia nazca, Lady Jessica bebe del Agua de la Vida, una sustancia que proviene de la bilis de un pequeño gusano de arena extraída en un sagrado ritual realizado justo en el momento en se ahoga en agua. Se trata de una sustancia azulada y altamente venenosa que usan las Bene Gesserit para elevar a una Hermana al estatus de Reveranda Madre. Su ingesta, por alguién común no entrenado por la hermandad, supondría una muerte segura y muy dolorosa.

Debido a esta circunstancia, Alia es lo que se conoce como una Abominación, una persona atormentada por los espíritus de sus antepasados, lo que la hace capaz de acceder también a gran cantidad de conocimiento. Además, controla los poderes propios de las Bene Gesserit y puede comunicarse telepáticamente... algo que ya hacía con Jessica antes de nacer, cuando le hablaba a su madre desde el útero, tal y como reflejó el tramo final de la primera entrega de Dune.

En enero, la revista Time ofreció lo que parecía ser la primera descripción del personaje en el filme: "Un embrión que aconseja a su madre desde el útero". Y aunque el papel de Taylor-Joy sea en esta entrega el de una no-nata, Alia Atreides tiene un gran peso en la trama de las novelas, incluso en la batalla final contra los Harkonnen para recuperar Arrakis.

Un extremo, este último, que diferirá en la adaptación a la gran pantalla, ya que cuando cuando Paul y los fremen derrotan a los sardaukar del Emperador y los soldados de la Casa Harkonnen y reconquistan el palacio de Arrakeen, Lady Jessica aún no ha dado a luz. En todo caso, basta decir que en la mitología original de Dune Alia llega a ser más poderosa y temible incluso que su hermano mayor. De hecho, en una de las visiones de Paul relacionadas con la mesiánica profecía de del Muad'Dib el joven ve una figura caminando por el desierto, ignorando a las personas hambrientas que le rodean. Cuando Paul finalmente acepta su destino y bebe el Agua de la Vida, recibe una visión más vívida de la figura que se revela como Alia, el personaje habla brevemente con Paul sobre cómo ahora puede ver el pasado y el futuro de su Casa.

La escena de Anya Taylor-Joy revela su conexión familiar con Vladimir Harkonnen, su abuelo, y adelanta el futuro de Arrakis. Anya Taylor-Joy solo aparece en pantalla por unos breves momentos, pero ya presenta una enorme cantidad de conflictos y un gran peligro potencial para Paul y toda la galaxia.

Se trata, por tanto, de un personaje que es crucial para la trama a pesar de su limitado tiempo en pantalla. Así, el más que posible regreso de Anya Taylor-Joy en Dune 3 sugiere que la adaptación del segundo libro de Herbet, titulado El mesías de Dune, reflejará la evolución de Alia de aliada de su familia a temible amenaza, añadiendo otra poderosa y compleja figura a la franquicia.

Ante la pregunta de por qué ocultar durante tanto tiempo el papel de Taylor-Joy en la cinta, Denis Villeneuve se ha justificado esgrimiendo que "Hollywood es la ciudad más cotilla del mundo y quería, a modo de experimento, ver cuánto tiempo podíamos guardar un secreto. Lo hicimos. Era una unidad especial, fuimos a África a rodar con Anya en el más absoluto secreto". "Me encantaba la idea de mantener algo como una sorpresa para el público hasta el final; era como un regalo que quería guardar para los fans", ha expresado el cineasta en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Denis Villeneuve and Tanya Lapointe dish on surprising fans with Anya Taylor-Joy in #DuneMovie pic.twitter.com/Sw8hZOCHZH