Weapons ya está en los cines. El filme dirigido por Zach Cregger (Barbarian) aterriza en la cartelera con la vitola de ser uno de los fenómenos de terror del año. Y ante la expectación generada por su estreno, son muchos los espectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Weapons escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... Sagas de animación, como Toy Story o más recientemente Vaiana o Sonic, las han usado así como también han usado estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o The Conjuring.

Pero en el caso de la película dirigida por Zach Cregger la respuesta es negativa. Weapons no contiene escena post-créditos y no hay metraje extra ni durante ni después de los titulos finales.

Así, los espetadores más impacientes podrán abandonar sus butacas tras las más de dos horas de metraje de la película protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich.

"Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición", reza la sinopsis oficial del filme cuyo guión firma el propio Cregger.