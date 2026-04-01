¿Tiene Super Mario Galaxy Escena Post-Créditos? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Mario y Luigi, los legendarios hermanos fontaneros, vuelven a los cines con el estreno de Super Mario Galaxy. Tras arrasar en 2023 con Super Mario Bros., que recaudó casi 1.400 millones de dólares en taquilla, los personajes de Nintendo regresan dispuestos a repetir el éxito acompañados de Toad, Peach, Yoshi y más amigos. Y, al tratarse de una franquicia tan mítica, los fans se estarán haciendo la misma pregunta: ¿Tiene Super Mario Galaxy escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso del filme de animación dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic la respuesta es positiva. Así, Super Mario Galaxy: La película cuenta no con una, sino con dos escenas post-créditos tras su desenlace. Una se muestra a mitad de los créditos y otra tras los mismos y, sin entrar a destripar su contenido para preservar la sorpresa de los fans, baste decir que pueden ofrecer jugosas pistas sobre el futuro de la franquicia.

Una decisión que va perfectamente en consonancia con la anterior entrega de la saga, ya que Super Mario Bros: La película también contó con dos escenas adicionales incluidas con la misma fórmula: una a mitad de los créditos y otra al terminar los mismos.