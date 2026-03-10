Tráiler final de Super Mario Galaxy: Guerra intergaláctica contra Bowser para celebrar el MAR10 Day - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Super Mario Galaxy: La película llegará a los cines el próximo 1 de abril. Con la fecha de estreno cada vez más cercana y aprovechando que el 10 de marzo se celebra el día de Mario Bros (MAR10 Day), Nintendo ha lanzado el tráiler final de la cinta.

"Ahí fuera hay un universo gigantesco, repleto de galaxias", comienza diciendo la voz de la princesa Peach en el nuevo adelanto. El avance, de casi dos minutos y medio de duración, muestra entonces cómo unas luces surcan el cielo, llegando a aterrizar en la mano de Mario como pequeñas gemas.

En otra secuencia, el castillo del reino Champiñón, donde se encuentran reunidos la mayor parte de los personajes, parece ser abducido por una nave espacial y Bowsie exige la liberación de su padre que, de una forma u otra, acaba consiguiendo tal y como se ve más tarde. "El nombre de Bowser será temido de nuevo", exclama el vástago del villano, que anuncia su regreso ante una multitud enardecida.

EL CREADOR DE MARIO BROS FELICITA EL MAR10 DAY

El tráiler, que también muestra a Mario, Luigi, Yoshi y la princesa Peach surcando el espacio, fue lanzado durante el evento Nintendo Direct, siendo presentado por los actores que ponen voz a los personajes en versión original. Así, tanto Chris Pratt, que interpreta a Mario, como Charlie Day, que da vida a Luigi, felicitaron el día de Mario Bros, señalando que se trata de un "buen momento para contar lo que les espera a los hermanos" que, "esta vez, estarán juntos toda la aventura".

"Pasan cosas sin cesar y apenas tendrás tiempo para tomar aliento. Varios personajes añorados harán una aparición", expuso el creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto.

Tras el éxito alcanzado con Super Mario Bros: La película, que recaudó en 2023 más de 1.300 millones de dólares en taquilla, Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan al universo de Mario como directores de un guion de nuevo firmado por Matthew Fogel en Super Mario Galaxy: La película.

Aparte de con Pratt y Day, el reparto de voces en versión original cuenta con Jack Black como Bowser, Benny Safdie como Bowsie, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Keegan-Michael Key como Toad, Brie Larson como la princesa Rosalina, Seth Rogen como Donkey Kong y Donald Glover como Yoshi, entre otros.