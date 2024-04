¿Tiene Escena Post-Créditos La Primera Profecía?

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está en cines La primera profecía, el filme que resucita la saga de terror que arrancó allá por 1976 con la mítica película dirigida por Richard Donner. Esta precuela, capitaneada por Arkasha Stevenson, relata la retorcida trama tras el nacimiento del niño satánico Damien, el anticristo. Y al formar parte de una franquicia, la pregunta que se hacen muchos fans es... ¿Hay escena post-créditos en La primera profecía?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel y, con menos regularidad, también en las cintas de DC. Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers o Cazafantasmas. Así, las secuencias extra también han hecho su aparición tras los finales de famosas sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring (Expediente Warren).

Y en el caso de La primera profecía la respuesta es negativa. Así que, continuando con la tradición de la franquicia que no ha incluido ningún metraje extra en ninguna de sus anteriores entregas, la nueva película de La profecía no cuenta con escena post-créditos. Así, los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca tras las casi dos horas que dura la película protagonizada por Nell Tiger Free.

Tiene sentido que The First Omen no incluya una escena extra ni durante ni después de sus créditos finales, y no solo por mantener la tradición de la saga, sino atendiendo al final del filme y cómo enlaza con la película original.

Como precuela de La profecía, esta nueva entrega de de 2024 esta vinculada directamente en el estreno de la cinta de 1976. Esto incluye algunas revelaciones importantes sobre la historia de la franquicia y las conexiones con las películas y los personajes originales. Habría sido difícil para The First Omen incluir una escena post-créditos que funcionara como un adelanto de lo que sucedió en el filme de Donner, cuya historia ya es bien sabida.