Matrix 5 divide a los fans: "Es completamente innecesaria"

MADIRD, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Matrix 5 ya está en marcha. Warner Bros. ha puesto en manos de Drew Goddard, creador de la serie Daredevil de Netflix, la nueva entrega de la aclamada franquicia de ciencia ficción. Por primera vez, ninguna de las hermanas Wachowski ejercerá de directora, si bien Lana será productora ejecutiva. Y el proyecto, que aún no tiene fecha de estreno, está despertando reacciones muy diversas entre la legión de seguidores de la franquicia.

Y es que, aunque se desconoce si Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss regresarán por quinta vez a Matrix, los fans no han tardado en opinar sobre el proyecto. Muchos han celebrado que Matrix 5 vaya a ser una realidad, pues podrán volver a una de las franquicias más queridas de los últimos 25 años. Pero otros han señalado que esta resurrección es totalmente innecesaria, más después del comentario meta en contra de las secuelas que se infería de la cinta anterior, estrenada en 2021.

"Hacer una Matrix 5, especialmente sin que ninguna de las Wachowski escriba o dirija, va en contra de todo el mensaje de Resurrections", apunta un fan a través de su cuenta de X (Twitter). "Hacer otra peli sin las Wachowski después del mensaje de Matrix Ressurrections me parece mal", coincide otro.

Making a Matrix 5, especially one without either of the Wachowskis writing/directing, goes against the entire message of Resurrections. pic.twitter.com/XbjkcfCSFM — Jordan Woodson (@jordanjwoodson) April 3, 2024

Hacer otra peli sin las Wachowski después del mensaje de Matrix Ressurrections se siente mal. https://t.co/yzDRx1CzYO pic.twitter.com/12BgRgWWel — Sexx Luthor (@TheSexxLuthor) April 3, 2024

"La directora de Matrix 4 hizo todo lo posible para que la película fuera un fracaso y a nadie le gustara y así Warner Bros deje de hacerle secuelas, la película fue horrible y aun así Warner quiere hacer Matrix 5", critica uno más.

"Cualquiera que me conozca sabe que Matrix es mi película preferida, incluidas Reloaded y Revolutions, pero una quinta parte me parece completamente innecesaria. Ya Resurections fue bastante floja, y me joroba admitirlo pero incluso mala. Así que no pienso ver una quinta", lamenta @ScripThor.

La directora de Matrix 4 la hizo todo lo posible para que la película fuera un fracaso y a nadie le gustara y así Warner Bros deje de hacerle secuelas, la película fue horrible y aun asi warner quiere hacer matrix 5. pic.twitter.com/4mCeZ3JxZW — Team N64 (Sixty) #AnotherCode (@N64Team) April 4, 2024

Cualquiera que me conozca sabe que #Matrix es mi película preferida, incluidas Reloaded y Revolutions, pero una quinta parte me parece completamente innecesaria. Ya Resurections fue bastante floja, y me joroba admitirlo pero incluso mala. Así que no pienso ver una quinta. pic.twitter.com/WbGibzRFRt — Mikel Romano 💢 (@ScripThor) April 4, 2024

"Si el público quisiera otra película de Matrix, habrían ido a ver Matrix Resurrections. Apenas lo hicieron, relativamente hablando, en Matrix Revolutions hace 20 años y medio. No todas las películas que alguna vez tuvieron éxito son una propiedad intelectual infinitamente explotable", reflexiona un fan. "Matrix sin las Wachowski no es Matrix: es un cash grab", opina otro.

If audiences wanted another Matrix movie, they would have shown up to Matrix Resurrections. They barely showed up, relatively speaking, to Matrix Revolutions 20.5 years ago. Not every once-successful film(s) is an endlessly exploitable IP. — Scott Mendelson (@ScottMendelson) April 3, 2024

Matrix sin las Wachowski no es Matrix: es un cash grab. https://t.co/9JrCdhHXwg — Álvaro Arbonés (@AlvaroMortem) April 3, 2024

"Tengo un profundo conflicto con esto. Drew es un gran director. Pero The Matrix son las Wachowski; las Wachowski *son* The Matrix. Y las cosas que hicieron que The Matrix Resurrections fuera tan emocionante son las cosas que literalmente solo una Wachowski elegiría hacer...", expone @BenSTravis, dubitativo por la ausencia de las creadoras de la saga.

Deeply conflicted about this. Drew is a great director. But The Matrix is the Wachowskis; the Wachowskis *are* The Matrix. And the things that made The Matrix Resurrections so thrilling are the things that literally only a Wachowski would choose to do… https://t.co/gcUoVTw7qY — Ben Travis (@BenSTravis) April 3, 2024

Pero, como él, hay muchos que también han celebrado que el testigo lo tome alguien como Goddard, que además de Daredevil también es responsable de filmes como Malos tiempos en El Royale o La cabaña en el bosque. "Matrix 4 fue terrible, la película prolongó una historia genérica mucho más larga de lo que debería. Drew Goddard es una excelente elección para hacerse cargo de la franquicia", afirma un usuario.

Matrix 4 was terrible, the movie dragged out a generic story far longer than it should. Drew Goddard is an excellent choice to take over the franchise. https://t.co/9cc1OWYHQZ — Flood (@FloodGholim496) April 3, 2024

"De hecho, creo que Drew Goddard es una elección inspirada para una secuela de Matrix", coincide otro. "Hostia, el Goddard bueno va a hacer una nueva de Matrix" se une uno más. Por lo general, la elección del cineasta ha sido uno de los principales motivos de celebración de los fans de Matrix 5.

I actually think Drew Goddard is an inspired choice for a Matrix sequel. — åπd®ew 🐢🐢🐢 (@Andrew__Boley) April 3, 2024

Hostia, el Goddard bueno va a hacer una nueva de Matrix https://t.co/zjwM7nduAk pic.twitter.com/QCtqWO3RZ6 — El Cinéfago🐦 🇮🇨 Gerardo MAGRO🍆 (@ElCinefago) April 3, 2024

"¿Sabéis qué? ¿Matrix 5? Genial. Dádmelo. Dejemos que otros directores jueguen en esa caja de arena, George Lucas entregó El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi y fueron geniales", recuerda un seguidor sobre las secuelas de Star Wars. "Es triste ver que las Wachowski se han ido, pero estoy emocionado por Matrix 5. Me gustó la 4. No necesariamente quiero que Neo regrese, pero el nuevo elenco podría regresar. O puede tener lugar durante un período diferente. Todo está bien", vaticina @miscrave.

Eh ya know what? Matrix 5? Sure. Gimme.



Let other directors play in the sandbox, Lucas handed off Empire and Jedi and they were great. — TheRealMattC (@TheRealMattC) April 3, 2024