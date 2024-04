Nell Tiger Free protagoniza La primera profecía: "La emoción humana más primaria es el miedo"

LOS ÁNGELES, 5 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La actriz Nell Tiger Free protagoniza La primera profecía, precuela de la clásica saga de terror que comenzó en el año 1976 cuando Richard Donner dirigió la primera entrega de La profecía. La nueva película, dirigida por Arkasha Stevenson, ya está disponible en los cines desde viernes 5 de abril.

"Soy una gran fan de La Profecía, la cinta original, y muy fanática del cine de terror. Leí el guion y simplemente pensé que habían capturado la historia de manera tan acertada y la habían hecho tan bien... que pensé: Me encantaría ser parte de esto. Por suerte, me permitieron serlo", explica Nell Tiger Free en una entrevista concedida a CulturaOcio.

La intérprete da vida a Margaret Daino, una joven novicia estadounidense enviada a Roma para trabajar en un orfanato antes de tomar los hábitos.

"Margaret fue un personaje muy divertido de interpretar. Hubo tantos pequeños matices divertidos de ella y pequeños fragmentos de ella que encontramos en el camino. Creo que tiene una trayectoria realmente increíble, creo que ella emprende un viaje emocional realmente genial en el que yo estaba muy emocionada de adentrarme, explorar y descubrir. Pero una vez que empezamos a filmar, me di cuenta de que no había límite en cuanto a dónde podíamos llevar esta historia", explica.

LA ENCARNACIÓN DEL MAL

La primera profecía está ambientada en 1971 y relata la historia de Margaret, una joven estadounidense a la que envían a Roma para iniciar una vida de servicio a la iglesia. Allí, se encuentra con una oscuridad que pone en cuestión su fe y descubre una aterradora conspiración cuya misión consiste en provocar el nacimiento de la encarnación del mal.

Nell Tiger Free confiesa su pasión por las películas de miedo. "Son divertidas de hacer y divertidas de ver, y nos encanta sentir miedo. La emoción humana más primaria es el miedo. Sabes que nada puede hacerte daño. Sabes que no es real. Pero existe esa pequeña parte de ti que piensa: ¿Y si lo fuera? ¿Y si esto pudiera pasar? Simplemente te sumerges en ellas y eso me encanta. Me encanta la experiencia de ver películas de miedo", afirma. Los actores Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson, con Charles Dance y Bill Nighy completan el reparto de La primera profecía.