Llega a los cines Civil War, la nueva película de Alex Garland. El filme lleva a los espectadores hasta un futuro no muy lejano en el que Estados Unidos está inmerso en una segunda guerra civil. Un filme con una fuerte carga política cargado además con intensas secuencias de acción que ya es calificado como una de las películas del año. Algo que hace que muchos se hagan la misma pregunta... ¿tiene Civil War escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel y, con menos regularidad, también en las cintas de DC. Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

En el caso del filme de Alex Garland la respuesta es negativa ya que Civil War no cuenta con una secuencia extra ni durante ni después de sus créditos finales.

Eso sí, durante el tramo final de sus 109 minutos de duración sí cabe destacar que los créditos incluyen una imagen más de la ficticia historia de esa Guerra Civil, que muestra lo que sucedió después de que arrancaran los créditos.

Civil War está protagonizada por Kirsten Dunst (Spider-Man, El poder de perro), Wagner Moura (Narcos, Tropa de élite), Stephen McKinley Henderson (Dune, Lady Bird) y Cailee Spaeny (Priscilla, Alien: Romulus), quienes conforman este grupo de periodistas, y por Nick Offerman (The Last of Us), que encarna al presidente de los Estados Unidos.

La película escrita y dirigida por Garland (Aniquilación, Ex Machina) narra una ficticia segunda guerra civil en Estados Unidos a través de un grupo de periodistas cuyo objetivo que cruzar el país, atravesando varias zonas en plena guerra donde el ejercito se enfrenta a los estados sublevados, para llegar hasta el presidente y hacerle una entrevista.