Civil War de Alex Garland bate récords con su estreno

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Civil War, la última cinta de Alex Garland (Ex Machina), acaba de llegar a la gran pantalla en Estados Unidos -en otros países como España, México o Argentina lo hará este fin de semana- y en sus primeros días ya ha batido récords. Así, Civil War se ha convertido en el estreno más taquillero de su productora A24, responsable de filmes como Midsommar o las ganadoras del Oscar Moonlight y Todo a la vez en todas partes.

Según los datos oficiales facilitados a CulturaOcio.com por DeAPlaneta, el trabajo de Garland ha superado los 25 millones de dólares en taquilla en tan solo un fin de semana, batiendo así a Hereditary, la cinta de 2018 dirigida por Ari Aster que previamente ostentaba este hito con más de 13 millones de dólares amasados en las taquillas de todo el mundo.

Esto marca un buen camino para que Civil War se convierta en la película más taquillera del estudio, aunque tendrá que superar a la ganadora de siete premios Oscar, incluyendo el de mejor película en 2022, Todo a la vez en todas partes, con más de 143 millones recaudados.

Con su gran debut en la taquilla de Estados Unidos, la cinta ha marcado además del mejor estreno del para una película con calificación R (solo apta para adultos).

Civil War narra una ficticia segunda guerra civil en Estados Unidos a través de un grupo de periodistas que tienen que cruzar el país para llegar hasta el presidente y hacerle una entrevista. La película la protagonizan Kirsten Dunst (Spider-Man, El poder de perro), Wagner Moura (Narcos, Tropa de élite), Stephen McKinley Henderson (Dune, Lady Bird) y Cailee Spaeny (Priscilla, Alien: Romulus), quienes conforman este grupo de periodistas, y por Nick Offerman (The Last of Us), que encarna al presidente de los Estados Unidos.

"Estados Unidos es una potencia mundial y seguimos de cerca su política y sus elecciones porque sabemos que nos afectarán los resultados. Algunos países lo notarán en la economía, otros pueden verse inmersos en conflictos armados y otros correrán distinta suerte en función de todo tipo de factores basados en la política estadounidense", ha explicado Garland sobre la importancia de situar la historia en Norteamérica.

"Es extremadamente difícil hacer una película de guerra que sea antibélica", continúa el director. "Ese lenguaje no es tan cinematográfico, sino más documental, por lo que nos ha permitido retratar la violencia de una forma más desgarradora. No hay encanto en una fosa común. No tiene nada de romántico", apunta el guionista de 28 días después.

Civil War llegará a los cines en España este viernes 19 de abril.