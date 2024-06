MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Will Smith y Martin Lawrence vuelven a las andadas en Bad Boys: Ride or Die, la cuarta entrega de la saga de acción que ya está en los cines. El filme continúa con la historia de los ya veteranos Dos policías rebeldes, que podrán no haber dicho su última palabra en la gran pantalla por lo que no son pocos quienes se preguntan... ¿tiene Bad Boys: Ride or Die escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel y, con menos regularidad, también en las cintas basadas en personajes de DC Comics. Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

En el caso de la cinta dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, que vuelven a capitanear la saga tras la anterior entrega, la respuesta es negativa. Así, a diferencia de Bad Boys for Life, que contó con no una sino dos secuencias adicionales, Bad Boys: Ride or Die no tiene una escena extra durante o después de sus créditos finales.

Dicho esto, hay que subrayar que la ausencia de una escena de créditos finales no siempre significa el final de una franquicia cinematográfica. De hecho, el El reino del planeta de los simios tampoco contó con una escena en sus créditos finales y aún así la saga primate sigue adelante preparando otra nueva trilogía.

Y en el caso de la franquicia de comedia y acción protagonizada por Smith y Lawrence, todo indica que si la taquilla responde y la cinta cubre las expectativas, habrá más entregas de Bad Boys.

"Este verano, los policías más famosos del mundo regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado: ¡Los mejores de Miami se dan a la fuga!", reza la sinopsis oficial de Bad Boys: Ride or Die.