MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Alien: Romulus ya está en los cines. Dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, la nueva película de la saga creada por Ridley Scott vuelve a los orígenes poniendo de nuevo a la tripulación de una nave espacial en peligro letal al encontrarse con la aterradora criatura. Y al tratarse de una franquicia tan longeva y de un universo tan rico y complejo, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Alien: Romulus escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel como en la más reciente Deadpool y Lobezno, y, con menos regularidad, también en las cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso también en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

Y en el caso de la nueva entrega de la mítica saga de ciencia ficción, la respuesta es negativa. Alien: Romulus no cuenta con escena post-créditos ni tampoco con metraje adicional durante los mismos. Una moda, la de las secuencias extra, a la que la franquicia permanece, de momento, ajena.

"Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada", reza la sinopsis oficial del filme protagonizado por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Matar es fácil), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu (Closing Doors).

Ambientada entre los eventos relatados en la primera de la saga, Alien: El octavo pasajero (1979) y su secuela Aliens: El regreso (1986), Alien: Romulus está dirigdia por Fede Álvarez (Posesión infernal) a partir de un guion que escribió con su colaborador habitual Rodo Sayagues (No respires 2) basado en personajes creados por Dan O'Bannon y Ronald Shusett. El filme está producido por Ridley Scott, creador de la saga y director del la primera entrega de la franquicia y de sus dos últimas películas: Prometheus y Alien: Covenant.