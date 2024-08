Primeras reacciones a Alien: Romulus, "de las mejores de la saga" y "llena de sangre y sustos gloriosos"

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Este viernes 15 de agosto llega a los cines Alien: Romulus, nueva entrega de la saga crada por Ridley Scott dirigida en esta ocasión por Fede Álvarez. La crítica ya ha podido ver la película, y las primeras reacciones han sido mayoritariamente positivas, incluso señalando que es "una de las mejores de la saga".

"Era escéptica al entrar, pero esta es fácilmente una de las mejores películas de la saga. Fede Álvarez no decepciona. Impresionante diseño de sonido y construcción de mundos. Los efectos prácticos son tan buenos que la película me dio pesadillas", escribió en X Jazz Tangcay, crítica de Variety.

"Alien: Romulus rinde un homenaje perfecto a la original, utilizando efectos prácticos siempre que sea posible. Esto funciona tan bien que el CGI destaca cuando se utiliza. Es lenta al comenzar, pero una vez que comienza, ¡estarás en vilo hasta el final!", apuntó la crítica Tessa Smith.

Germain Lussier, periodista de Gizmodo, definió la cinta como "un loco viaje en una montaña rusa a través de las seis películas anteriores de Alien, usando fragmentos de todas ellas, para contar una historia enfocada, en su mayoría independiente, llena de sangre y sustos gloriosos". "Mejora a medida que avanza, terminando con un gran golpe fenomenal en el tercer acto", añadió.

"Alien:Romulus de Fede Álvarez es retorcida, apasionante y maravillosamente sombría (todo, desde la historia, hasta la edición de Olivares y la música de Wallfisch). Ofrece material innovador e inteligente y reproduce sutilmente los grandes éxitos. Cailee Spaeny y David Jonsson destacan", opinó la crítica Courtney Howard.

El editor de MovieWeb, Richard Fink, escribió: "Es una película de monstruos sangrienta con algunas escenas verdaderamente imaginativas. El tercer acto me hizo jadear de horror".

"Me encantó Alien: Romulus. Fascinante de principio a fin con sorprendentes riesgos emocionales y un tercer acto absolutamente impresionante. Álvarez aporta un inmenso estilo y creatividad a la franquicia. Los efectos prácticos y decorados reales capturaron maravillosamente el mundo oscuro de Alien. Tensa y aterradora sin exagerar. Gracias a Dios no se estrenó en streaming porque se ve y suena increíble en la pantalla grande", dijo el crítico Nikko Caruso.

Para el crítico Leo Rydel, "hay mucho que amar, con espléndidos elementos de terror, imágenes viscerales y un increíble diseño de criaturas". El experto también destacó el trabajo del actor David Jonsson, aunque recalcó: "Los personajes son olvidables".

"Alien: Romulus es una gran victoria. Fede Álvarez sigue siendo uno de los mejores directores. La atmósfera es impecable y el Alien en acción es fantástico. Lo que realmente hace que esta entrega sea memorable es lo imaginativas que son algunas secuencias. Un tercer acto realmente inquietante", señaló Russ Milheim de The Direct.

El crítico Mike Bedard aseguró que la nueva película "fusiona muy bien muchos elementos de la franquicia", además de destacar sus escenas de acción, mientras que la experta Carla Renata aseguró que "la producción y el diseño de sonido por sí solos son una locura".

"¿Fede Álvarez ha salvado la franquicia cinematográfica Alien con Alien: Romulus? Sí, con estilo y sustos sólidos. Una de las experiencias en cine mejores del año, es una experiencia intensa que te mantiene al borde del asiento. Los homenajes ingeniosos y respetuosos a la tradición y el legado se manejan hábilmente", dijo el periodista Simon Thompson.

Pese a la mayoría de críticas positivas, la cinta no ha convencido a algunos periodistas. "Demasiada nostalgia, muy poca lógica y un final tremendamente decepcionante (aunque demasiado familiar) lo arruinan todo", dijo Rob Dean

"En cuanto al gore, no pude evitar esperar piezas del nivel de Evil Dead de 2013, pero al estilo Alien. Todas son sólidas, pero pocas alcanzan esas alturas. Parte de la película se sintió un poco plana y hubo momentos de tensión. Sospecho que a veces te sientes demasiado distante de los personajes. Claramente, estoy un poco decepcionado, y tal vez sea mi culpa porque, admito, entré con expectativas muy altas", escribió Perri Nemiroff.