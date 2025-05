Thunderbolts y las Sombras de Hiroshima: La terrible inspiración real tras el villano más poderoso de Marvel

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

Thunderbolts* ya ha llegado a los cines, dando la oportunidad a los fans de conocer algo más del personaje del filme que ha generado más curiosidad, Bob. Encarnado por Lewis Pullman, Robert Reynolds/Sentry es en realidad uno de los superhumanos más poderosos de Marvel, aunque cuenta con un lado oscuro conocido como The Void. Y según ha revelado el director de la cinta, parece ser que su inquietante diseño está inspirado en Hiroshima.

Presente en recientes adelantos de la película, The Void aparece como una sombra sin rasgos que sobrevuela Nueva York, expandiendo la oscuridad y desintegrando a las personas de forma instantánea con un solo movimiento de la mano, dejando en su lugar una alargada mancha negra sobre el asfalto.

"Definitivamente vino de las imágenes de Hiroshima y ese tipo de sombras", reveló Jake Schreier en declaraciones a Collider, haciendo referencia a cómo se había inspirado en las conocidas como Sombras de Hiroshima, las manchas grabadas en las paredes y suelos la ciudad japonesa tras la explosión de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945.

Lejos de ser resultado de la vaporización de los cuerpos como popularmente se cree, las Sombras de Hiroshima corresponden a las siluetas de personas y objetos que actuaron como "escudos" en el momento de la detonación protegiendo las superficies que estaban detrás de ellos mientras absorbían esta energía devastadora.

Sus contornos quedaron así impresos en superficies como aceras, escalones y paredes tras la explosión de la bomba atómica ya que las áreas expuestas directamente a la explosión se blanquearan por el intenso calor, mientras que las zonas "protegidas" por personas u objetos mantuvieron su color original.

#Thunderbolts director Jake Schreier says the design of The Void was inspired by the shadows from the Hiroshima bombings



(via @Collider) pic.twitter.com/K4RGVR7tEw