The Walking Dead ¿Siguen vivas las películas de Rick Grimes?

En 2018 se anunció que el universo The Walking Dead se ampliaría con una trilogía de películas protagonizadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln). Sin embargo, apenas se han revelado detalles sobre los filmes en los últimos meses. Ahora Greg Nicotero, especialista en efectos especiales, ha confirmado que el proyecto sigue en pie.

"Siguen vivas", dijo Nicotero en un panel de Creepshow durante la Comic-Con virtual. "Ojalá lo supiera y desearía poder decir cuándo llegarán. He leído muchos borradores de los guiones en los últimos meses. Realmente se están asegurando de hacerlo bien", agregó.

"Yo diría que The Walking Dead hace películas de una hora cada semana. No quiero acomodarme y decir: 'Oh, sí, hacemos una película, tenemos más dinero de presupuesto'. La gente va a esperar más porque tenemos más dinero. Pero la cantidad de tiempo que lleva hacerlo es interesante. He estado en muchas películas y el ritmo es diferente en términos de televisión, por el hecho de que en la televisión ahora tenemos 10 o nueve días para hacer un episodio. Por el COVID solo filmamos días de 10 horas. Con una película puedes irte a casa. Así que no te cansas tanto, porque sabes que tienes 24 episodios", explicó.

En un principio la trilogía se anunció como un proyecto original de AMC, pero posteriormente Universal Pictures adquirió los derechos de distribución en cines. En diciembre de 2020 Scott Gimple confirmó que la trilogía está planeada para lanzarse únicamente en salas.

Por su parte, AMC estrena el 22 de agosto la undécima y última temporada de la serie. La cadena emitirá una primera parte de ocho episodios y posteriormente, ya en 2022, se emitirán dos bloques más, también de ocho capítulos cada uno.