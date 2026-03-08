Teyana Taylor suplica a Paul Thomas Anderson la secuela de Una batalla tras otra sobre los años perdidos de Perfidia - CONTACTO

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Con 13 nominaciones, entre ellas mejor película, Una batalla tras otra es una de las grandes favoritas de los Oscar 2026. A la espera de que el próximo 15 de marzo se conozca cuántas estatuillas se lleva el filme de Paul Thomas Anderson, Teyana Taylor, que interpreta a Perfidia, ha revelado que mantiene "conversaciones muy reales" con el director acerca de una secuela centrada en su personaje.

"Necesitamos ver qué hizo Perfidia durante esos 16 años", señala la actriz en una entrevista con IndieWire, donde subraya su interés por explorar no solo el tiempo transcurrido desde la separación de Perfidia y Bob (Leonardo DiCaprio), sino el vínculo con su hija después de que la abandonase siendo un bebé. "Pero Perfidia y Willa necesitan algunas escenas juntas. Cuando Willa salió por la puerta en esa última escena, pensé: '¿Adónde va realmente? ¿Va a liberar a Deandra? ¿Va a encontrar a su madre?'", se pregunta Taylor.

"Me encanta que siga habiendo esperanza y que haya espacio para una pequeña segunda parte en algún lugar", apunta la intérprete, que asegura que "las conversaciones son muy, muy reales". "Quiero confirmar a todo el mundo que ahora mismo le estoy suplicando a Paul Thomas Anderson que nos dé eso", afirma. Por el momento, no hay noticias de que el realizador, que nunca ha dirigido una secuela, vaya a desarrollar ese proyecto.

El largometraje ha logrado más de una decena de nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor para DiCaprio, mejor actriz de reparto para Taylor y mejor actor de reparto tanto para Benicio Del Toro como para Sean Penn. La gran rival de Una batalla tras otra es Los pecadores, cinta de Ryan Coogler que ha batido el récord histórico de nominaciones con 16 candidaturas.

Una batalla tras otra llega a la 98.ª edición de los Oscar como uno de los títulos más celebrados de la temporada de premios, con victorias tan destacadas como la de mejor película de comedia o musical en los Globos de Oro y el galardón a mejor película en los Critics Choice Awards y los BAFTA. Taylor, por su parte, se alzó con el Globo de Oro a mejor actriz de reparto por su interpretación como Perfidia.

"Bob (Leonardo DiCaprio), un ex-revolucionario venido a menos, vive fuera del radar en un estado de paranoia permanente junto a su hija Willa (Chase Infiniti), ingeniosa y autosuficiente. Cuando su viejo némesis (Sean Penn) reaparece dieciséis años después y Willa desaparece, Bob se lanza a encontrarla, y padre e hija deberán enfrentarse a las consecuencias de un pasado que regresa con violencia", reza la sinopsis oficial de Una batalla tras otra, que recaudó unos 200 millones de dólares a nivel mundial con 130 de presupuesto.