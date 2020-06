La teoría más loca de Tenet: ¿Es Robert Pattinson el joven Christopher Nolan?

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler de Tenet ha dejado claro que Christopher Nolan ha puesto todo su empeño en crear una paranoia de proporciones épicas. Y por si fuera poco una trama que gira en torno a una presunta Tercera Guerra Mundial, con reversiones del tiempo incluidas, hay quien opina que el personaje de Robert Pattinson es el propio director en la película.

Tal y como revela el adelanto, el misterioso personaje de Pattinson ayuda al protagonista, John David Washington a utilizar TENET para rebobinar ciertos momentos clave, para revertir el flujo temporal de la realidad.

Y una teoría fan surgida rápidamente en las redes asegura que el antaño protagonista de Crepúsculo y futura estrella de The Batman es una versión joven del propio Nolan, cumpliendo el papel de narrador.

Los partidarios de ésta teoría señalan que, en la última escena del tráiler, en la que Pattinson narra cómo harán que se estrelle un avión, el actor está replicando prácticamente a la perfección el aspecto y los gestos del cineasta.

"Parece que Robert Pattinson interpreta a Christopher Nolan", comenta un usuario de Twitter que no está solo en dicha apreciación.

UN GUIÑO A THE BATMAN

Además de la rocambolesca teoría del actor interpretando a Nolan, los fans de DC también han señalado otro pequeño detalle oculto en el tráiler. Momentos después de que aparezcan los rótulos en los que pone "del director del Caballero Oscuro", aparece por primera vez el personaje de Pattinson, en lo que parece un claro guiño a la película de The Batman.

El actor comenzó la filmación de la película de Matt Reeves poco después de terminar su trabajo en Tenet, y aunque Nolan aún no ha hecho pública su opinión sobre el nuevo Bruce Wayne, sí ha querido homenajear sus anteriores trabajos, considerados por muchos la mejor adaptación de Batman hasta la fecha.

