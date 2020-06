Robert Pattinson: "En Tenet de Nolan no hay viajes en el tiempo"

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Tenet es, en sus propias palabras, el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan. Y también el más misterioso, ya que ni siquiera sus protagonistas tienen muy claro de qué va. Sin embargo, según Robert Pattinson, los rumores que apuntaban a algún tipo regreso al pasado son falsos, ya que su personaje "no es un viajero del tiempo".

Son pocos los detalles que han trascendido de la próxima película del director de Origen y Dunkerque, salvo que será una trama de espionaje internacional donde los personajes se enfrentará a una catástrofe mundial. Algún tipo de Guerra Fría Cuántica, tal y como revela el título del libro que se lanzará en julio: 'The Secrets of Tenet: Inside Quantum Cold War's Christopher Nolan'.

Sin embargo, parece que no serán exactamente los viajes en el tiempo lo que aparecerá en la cinta. "No hay viajes en el tiempo, esto es lo único que se me permite decir", señaló en una entrevista con GQ, en la que el actor explicó que el guion es tan complejo, y tan gigantesco que "incluso si hubiese visto la película... realmente no sé si sería capaz de (explicarla)", aunque no dio más detalles sobre la posible trama.

Lo que si explicó Pattinson es que Tenet contó con un equipo de más de 500 personas, "250 de las cuales volaban juntos, saltando a diferentes países. Esta cosa, es una locura", añadió. "En cada país hay una escena enorme, que es como el clímax de una película normal. En todos los países".

NO HAY VIAJES EN EL TIEMPO

Nolan ha mantenido un control tan estricto sobre la trama de Tenet que ni siquiera sus estrellas, como Michael Caine, han tenido acceso al guion completo. El primer adelanto tampoco reveló detalles de la trama, aunque sí dio a entender que sus protagonistas tendrían acceso a algún tipo de manipulación temporal, que tal y como explica Pattinson, no serán viajes al pasado ni al futuro.

"No es un viajero del tiempo", aseguró sobre su personaje. "En realidad, no hay viajes en el tiempo. Es lo único que puedo decir". Pese a ello, está claro que algún tipo de trampa temporal hay, ya que el primer adelanto mostró a sus protagonistas retrocediendo y avanzando en una misma secuencia de acción.

ENTENDER Y NO ENTENDER EL GUION

Nolan también explicó a GQ que Pattinson estaba siendo honesto y deshonesto a la vez al afirmar que no entiende del todo la trama de Tenet. El director sostiene que la estrella tiene una comprensión total del guion, aunque parte de llegar a esa comprensión es perderse en todas las ambigüedades que plantea la película.

"Lo interesante de Robert es que está quedando un poco contigo, pero también está siendo desarmadamente honesto", explicó a GQ. "Es una especie de ambas cosas a la vez. Cuando veas la película, lo entenderás. La lectura del guion de Rob fue extremadamente aguda, pero también entendió las ambigüedades de la trama y las posibilidades que surgen en tu mente en torno a la historia".

"Sí, se está quedando contigo, porque tenía una comprensión completa del guion. Pero una comprensión completa del guion, en el caso de Tenet, significa comprender y reconocer la necesidad de que esta película viva en la mente del espectador, y sugiera posibilidades en su mente. Fue un gran cómplice en este crímen", sentenció el director sobre su enrevesada y enigmática historia.

Por el momento la fecha de estreno prevista para Tenet es el 17 de julio, siendo la primera gran película que no ha sido retrasada por el coronavirus. Aunque dado el avance de la actual situación, Warner se está planteando posponer su lanzamiento, y lo más probable es que tome la decisión en los próximos días.