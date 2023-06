Tenoch Huerta, el Namor de Marvel, acusado de agresión sexual por la saxofonista María Elena Ríos

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Tras las recientes acusaciones de violencia doméstica contra Jonathan Majors (Kang), ahora otro actor del Universo Cinematográfico Marvel está en el punto de mira. Tenoch Huerta, quien encarnó a Namor en Black Panther: Wakanda Forever, ha sido acusado de agresión sexual por María Elena Ríos, saxofonista y activista mexicana.

Ríos respondió a un tuit en el que era mencionada por Poder Prieto, una organización que busca acabar con el racismo en la industria audiovisual y de la que forma parte Huerta. "Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel", escribió la artista el 10 de junio.

"Me provocan, les contesto y me bloquean. Hablan de la cancelación y lo primero que hacen cuando no aguantan la verdad es evadir", agregó.

Un día después, Ríos volvió a abordar el tema en Twitter. "Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización", expuso.

"'¿Y por qué no denunciaste?', dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aun así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar", comentó Ríos, que en 2019 fue atacada con ácido. El presunto autor intelectual de la agresión fue Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional.

Además, Ríos compartió varias capturas de pantalla que mostraban algunas amenazas que había recibido por acusar a Huerta. "¿Por qué me tardé en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo que esto pasara: personas que se resisten a creer que un superhéroe es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú, Tenoch Huerta, abusas porque sabes que tienes poder", agregó.

Por el momento, Huerta no ha respondido a Ríos, y tampoco se ha pronunciado al respecto Marvel Studios. Queda por ver cómo afectarán estas acusaciones al intérprete y a su futuro en el Universo Cinematográfico Marvel, ya que, tal como dejó caer Kevin Feige, Namor aparecerá en futuros proyectos. "La gente que ha leído los cómics sabe que hay 80 años de historias con Namor que podemos aprovechar. Dónde y cuándo, nos lo reservaremos para nosotros por ahora. Pero creemos que es un personaje increíblemente icónico que solo se está presentando", declaró Feige en The Official Black Panther Podcast.