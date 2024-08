James Cameron dirigirá Avatar 4 y 5 amenaza con más entregas de la saga

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Con el estreno de Avatar 3: Fuego y cenizas fijado para el 19 de diciembre de 2025, James Cameron ya tiene la vista puesta en las siguientes entregas de la hipertaquillera saga. Después de que el creador de la franquicia abriera la puerta a que otro director tomase el relevo a partir de Avatar 4, el cineasta ahora rectifica y asegura que será él quien capitanee ambas entregas. Y es que, además, pretende seguir explorando el mundo de Pandora más allá... incluso con una sexta y séptima película.

Ya en abril Cameron reflexionó sobre el nivel de exigencia que la saga de Avatar suponía, mostrándose abierto a que sean otros realizadores quienes se hagan cargo de la saga tras las cámaras, tal y como hizo George Lucas en la primera trilogía de Star Wars tras dirigir Una nueva esperanza.

Sin embargo, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el director de Terminator y Mentiras arriesgadas ha mostrado su cambio de opinión, asegurando que no piensa delegar Avatar 4 y Avatar 5, que verán la luz en 2029 y 2031 respectivamente, y declarando incluso que solo se alejaría de las cámaras en el caso de que muriera.

"Claro. Por supuesto. Quiero decir, me tendrían que detener. Tengo mucha energía y me encanta hacer lo que hago. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y por cierto, ya están escritas. Releí los guiones hace como un mes. Están bordando las historias y se tienen que hacer", aseguró Cameron.

"Mira, si me atropella un autobús y me tienen que poner un pulmón de acero, alguien tendrá que dirigirlas", añadió el director, totalmente convencido de que la franquicia tiene que estrenar, por lo menos, cinco entregas.

En el marco del D23 celebrado el pasado fin de semana, Cameron desveló el título de Avatar 3: Fuego y cenizas. Esta cinta se centrará en un nuevo clan Na'vi, el Pueblo de la Ceniza, descrita como una "agresiva tribu volcánica". Y es que este nuevo grupo de criaturas azules no será la única novedad ya que Cameron piensa resucitar algunos de los personajes de la franquicia para la cinta. Sin embargo, el cineasta no ha desvelado más detalles. "Es realmente increíble, os va a encantar. Pero no puedo hablar de ella", prometió el ganador de tres premios Oscar por Titanic.

Avatar 6 y 7 llegarían a lo largo de esta década, según expuso en febrero el director, y es que ya tiene ideas para las tramas de ambas cintas. Sin embargo, aunque Cameron está decidido a tomar los mandos de las entregas 4 y 5, es consciente de que su salud puede alejarle de la dirección en un futuro. "Probablemente entregaré el testigo en ese momento. Quiero decir, la muerte nos llega a todos en algún momento", confesó el director de Terminator en conversaciones con People.

Pese a que Cameron ya sueña con las partes seis y siete de Avatar, el estudio todavía no ha confirmado que estas entregas vayan a realizarse. Por el momento, Avatar 3: Fuego y cenizas verá la luz el el 19 de diciembre de 2025 mientras que Avatar 4 se estrenará el 21 de diciembre de 2029 y Avatar 5 hará lo propio el 19 de diciembre de 2031.