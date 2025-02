MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la supertaquillera saga de James Cameron, llegará a las salas de cine el 19 de diciembre. Por el momento, no se ha desvelado nada más que algunas imágenes de los distintos clanes Na'vi que presentará el filme. Ahora, se ha desvelado la primera instantánea de Peylak, el líder del de la tribu del viento, los Wind Traders, al que da vida David Thewlis.

El actor, conocido por interpretar a Remus Lupin en la saga Harry Potter, debutará en la franquicia de Avatar surcando los cielos de Pandora en esta tercera entrega. En la fotografía, publicada en exclusiva por Empire, puede verse a Peylak con un atuendo notablemente distinto al de los Na'vi de los clanes Omaticaya y Metkayina.

EXCLUSIVE 🪼



Meet Peylak, chieftain of the Wind Traders in #Avatar: Fire And Ash, played by David Thewlis.



“He’s absolutely stunning in the movie,” costume designer Deborah L. Scott tells Empire.



READ MORE: https://t.co/SHgxBMqYKX pic.twitter.com/12SSB69hdh