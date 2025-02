MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre de este año llegará a los cines Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la épica saga de ciencia ficción de James Cameron. Una reciente imagen del filme ha mostrado a los fans uno de los rincones inexplorados del mundo de Pandora.

Dicha imagen, publicada en por Empire Magazine, ha arrojado algo más de luz sobre dónde moran los Mangkwan, quienes también son conocidos como el clan de la ceniza. En ella puede apreciarse que su hogar es, sobre todo, árido e inhóspito, desprovisto de cualquier tipo de vegetación, solo rodeado por árboles yermos, haciendo de este lugar uno muy distinto de lo visto hasta ahora en Avatar.

Esto se debe, según le ha revelado al medio el diseñador de producción, Dylan Cole, a que sufrieron "un desastre natural", el cual, apunta, impulsó su forma de vida. "Gran parte del mundo de Pandora es abundante, excitante y lleno de vida; esto es todo lo contrario. Solían vivir de manera no muy diferente a los Omatikaya de Avatar 1", añadió.

