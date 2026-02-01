Archivo - Sydney Sweeney replica a las acusaciones de "Barbie MAGA": "Voy a seguir siendo quién soy" - KATHY HUTCHINS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

El año pasado, Sydney Sweeney protagonizó una polémica por ser el rostro de una campaña de American Eagle en la que algunos encontraron connotaciones racistas y de supremacía blanca. Poco después, se dio a conocer que la actriz estaba registrada como votante republicana y Donald Trump apoyó su anuncio. Así, y aunque la intérprete no ha llegado a hablar de sus ideas políticas, son muchos los que la consideran simpatizante del actual presidente, llegando a llamarla "Barbie MAGA [Make America Great Again]".

"Nunca he estado aquí para hablar de política. Siempre he estado aquí para hacer arte, así que esta no es una conversación en la que quiera estar al frente. Y creo que, debido a eso, la gente quiere ir aún más lejos y utilizarme como si fuera su peón", expuso Sweeney en una entrevista concedida a Cosmopolitan, al ser preguntada sobre sus sentimientos respecto al apodo que recibe en redes sociales. "Pero es alguien que me asigna algo, y yo no puedo controlar eso", señaló.

En cuanto a por qué no corregir a la gente si no están en lo cierto, la actriz dijo no tenerlo "claro". "No soy una persona llena de odio", aseguró. "Si digo 'eso no es cierto', me dirán 'solo lo dices para quedar mejor'. No hay forma de ganar. Nunca hay forma de ganar. Solo tengo que seguir siendo quien soy, porque sé quién soy. No puedo hacer que todo el mundo me quiera. Sé lo que defiendo", expresó.

"Definitivamente no es agradable que la gente diga lo que tú crees o piensas, especialmente cuando eso no coincide con tu opinión. Ha sido extraño tener que lidiar con ello y asimilarlo, porque no soy yo. Nada de eso soy yo", indicó en referencia a ser el centro de conversaciones sobre temas sobre los que no se ha pronunciado.

Sweeney no es la primera celebridad que se muestra reacia a compartir sus opiniones políticas con los fans y esto es algo que no cree que vaya a cambiar con el paso del tiempo. "No soy una persona política. Me dedico al arte. No estoy aquí para hablar de política. Es un ámbito en el que nunca he imaginado meterme. No es por eso por lo que me he convertido en quien soy. Me hice actriz porque me gusta contar historias, pero no creo en el odio en ninguna de sus formas. Creo que todos debemos amarnos, respetarnos y comprendernos unos a otros", explicó.