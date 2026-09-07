Susan Sarandon vuelve a denunciar que ha perdido papeles en el cine por su apoyo a Palestina

September 6, 2026, Rome, Rome, Italy: Susan Sarandon on the red carpet for the film ''Echo Chamber'' at the 83rd Venice International Film Festival, September 6, 2026. - Europa Press/Contacto/Maria Laura Antonelli / Agf
MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -
"Recientemente me han quitado papeles en películas, porque hay agencias que siguen diciendo a la gente que no me contrate", ha afirmado Susan Sarandon que en su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia ha vuelto a denunciar que que ha perdido trabajos en el cine por su apoyo a Palestina.
Durante su paso por la Mostra, donde presentó el filme The Echo Chamber, un drama romántico dirigido por Andrea Pallaoro donde comparte protagonismo con Luca Marinelli, Alicia Vikander y Ann Akin, Sarandon abordó una vez más la situación en Gaza y aseguró que cree que la percepción y "el clima" respecto al conflicto en Palestina está cambiando.
"Creo que la narrativa ha cambiado por completo. Hay muchas cosas de las que la gente ahora es consciente", afirmó la ganadora del Oscar por Pena de muerte para después señalar que en las "estructuras de poder" aún se encuentra con vetos por sus posicionamientos políticos. "Pero así es la estructura de poder. Creo que entre la gente, sin duda a nivel internacional, me siento bienvenida", afirmó durante la rueda de prensa.
Sarandon insistió en que, tanto en la industria como en el público en general, "ha habido un cambio en cuanto a la comprensión de la situación" por la que atraviesa el pueblo palestino, pero que aún "sigue habiendo posturas muy arraigadas dentro de mi sector, defendidas por sionistas que no han suavizado sus sentimientos hacia mí". "Pero he contado con el apoyo de mi familia y de mis amigos. Estoy bien", concluyó la actriz ganadora del Goya Internacional en la última edición de los premios.
JAVIER BARDEM YA LO DENUNCIÓ
Hace pocos meses, en mayo de este año, fue Javier Bardem quien aseguró que había perdido proyectos en Hollywood por apoyar al pueblo palestino y denunciar de "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza. "Sí. He escuchado cosas: 'Te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no'. 'Esta marca te iba a pedir una campaña, pero ya no pueden'", relaba el actor español que se refirió ya en aquel momento al caso específico de Susan Sarandon.
"Eso te dice lo mal que está el sistema. Ella fue una de las primeras en hacerlo. Y luego recibió ese castigo profesional", afirmó el ganador del Oscar por No es país para viejos que también coincidió en afirmar que "la narrativa que han estado usando durante tanto tiempo está cambiando". "Algunas personas pueden ponerte en una lista negra. No puedo decirte si eso es verdad o no. No tengo pruebas. Lo que sí sé con certeza es que hay gente nueva que te llama porque quiere contar contigo en sus proyectos", señaló.