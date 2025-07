Superman dispara el interés por la adopción de perros gracias a Krypto

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

Superman de James Gunn ha presentado a Krypto. En la cinta, el perro es secuestrado por Lex Luthor cuando se infiltra en la Fortaleza de la Soledad, pero es rescatado por el Hombre de Acero y juega un papel importante en ayudar al héroe a derrotar a Ultraman y salvar la ciudad. Hacia el final de la película, Kara Zor-El (Milly Alcock) llega para recoger al animal, que ha generado una enorme simpatía entre los espectadores.

Según la app de entrenamiento canino Woofz, las búsquedas en Google de "adoptar un perro cerca de mí" aumentaron un 513% tras el fin de semana de estreno de Superman, mientras que "adopción de perros rescatados cerca de mí" subió un 163%.

Woofz también señala que las búsquedas de "adoptar un cachorro" aumentaron un 31%, e incluso los usuarios buscaron específicamente la raza de Krypto. Las búsquedas de "adoptar un schnauzer" se dispararon un 299 %, ya que Krypto parece ser una mezcla entre un terrier y un schnauzer (aunque es completamente generado por CGI y está modelado a partir de Ozu, el perro de Gunn).

"Esta película ha sido una avalancha de bendiciones para mí: esta puede ser la más grande de todas", escribió Gunn en X al conocer estos datos.

This film has been a barrage of blessings for me: this one may be the greatest. https://t.co/secxFmJQat