Steve Carell se ríe de Marvel y DC con el Megaverso de los Minions

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel, Star Wars, DC, Harry Potter, Mad Max, Transformers... cada vez son más los universos cinematográficos que se amplían de forma casi infinita para seguir explotando su marca. Una tendencia de la que se ha burlado, aunque imita, la saga Gru con Steve Carell al frente.

El actor, que pone voz a la versón en inglés del protagonista de la franquicia de animación carga, en clave de comedia, contra los universos cinematográficos en la nueva pieza promocional de Gru 4: Mi villano favorito.

La nueva entrega, que llegará a los cines el 3 de julio, incluirá a cinco nuevos Minions con superpoderes, los Mega Minions. De manera similar a lo que le sucede a los superhéroes de Marvel o DC, estos graciosos personajes tendrán que aprender a controlar sus poderes.

Sin embargo, parece ser que no bastaba con una pequeña parodia de los héroes de Marvel en la película, ya que, Illumination ha ido un paso más allá en una irónica pieza promocional que se burla de Marvel y DC.

En el vídeo, Carrell introduce el Megaverso, el universo cinematográfico de los Mega Minions. Además, asegura que esta nueva línea de producciones contará con 50 entregas a lo largo de 100 años mientras que, los hipóteticos proyectos van mostrándose en un índice cronológico muy similar a las que suele publicar Marvel Studios cuando anuncia sus producciones.

Al entrar en la página oficial de la película, se puede encontrar este 'timeline' y parar en cada entrega para leer una pequeña sinopsis. Illumination ha preparado varios títulos para las aventuras de sus poderosos personajes, que hacen referencia a cintas icónicas de la historia del cine con mucho humor.

Entre ellos se encuentran los siguientes proyectos ficticios: Mega Minions: Apocalypse Later, filme en el que, los superhéroes emulan al coronel Kurtz en el filme de Coppola; Mega Minions: Furry Road, en la que, al igual que en la saga de Mad Max, los Mega Minions vagan por un mundo post-apocalíptico, aunque en este caso poblado por peludos animales; Mega Minions: Gru World Order, imita el título que iba a tener la próxima película del soldado de invierno, Capitán América: New World Order, ahora Capitán América: Brave New World.

A pesar de la parodia, Illumination no es ajena a la tendencia de producir secuelas y spin-offs, ya que, esta será la cuarta entrega de la saga que comenzó en 2010. Además, ha estrenado dos spin-off de los pequeños ayudantes de Gru, Minions en 2015 y Minions: El origen de Gru en 2022.