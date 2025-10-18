Stephen King, emocionado con su nueva adaptación: "La Jungla de cristal de nuestra época" - CONTACTO

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 21 de noviembre llega a los cines The Running Man, cinta basada en la novela homónima de Stephen King (en español llamada El fugitivo) que ya fue llevada a la gran pantalla en 1987, con Perseguido. El reconocido autor, que a lo largo de los años no ha dudado en criticar algunas de las adaptaciones de sus obras, se ha mostrado encantado con el filme, llegando a compararlo con una icónica película de culto.

"Nuevo tráiler: RUNNING MAN", anunciaba el escritor en su cuenta de X, antes Twitter, compartiendo el enlace del nuevo adelanto del filme. "Por cierto: lo he visto y es fantástico. Es Jungla de cristal de nuestra época. Una emocionante aventura bipartidista", escribió.

https://t.co/wDID7MRClJ

New trailer: RUNNING MAN.

BTW: I've seen it and it's fantastic. DIE HARD for our time.

A bipartisan thrill ride. — Stephen King (@StephenKing) October 13, 2025

Teniendo en cuenta la fama de Jungla de cristal, la comparación no es un halago menor. Estrenada en 1988, la película protagonizada por Bruce Willis es considerada una de las mejores cintas de acción de la historia (además de un clásico navideño para muchos, debido a que su trama transcurre en Nochebuena).

Mientras que Jungla de cristal seguía al policía John McClane mientras trataba de liberar un edificio tomado por terroristas, The Running Man se centra en Ben Richards, un hombre que, desesperado por salvar a su hija enferma, participa en una competición mortal.

Curiosamente, King no es el primero en relacionar ambas películas. En una entrevista concedida a Empire, el director del filme, Edgar Wright, explicó su decisión de escoger a Glen Powell para el papel protagonista argumentando que quería "contar con alguien que no hubiera hecho nada parecido antes", de manera similar a cómo Willis era "el tipo de Luz de luna antes de hacer Jungla de cristal".

Junto a Powell, completan el reparto de The Running Man Josh Brolin, Jayme Lawson, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra y Colman Domingo, entre otros.