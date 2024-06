¿Está Basada The Bear En Un Restaurante Real?

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque en Estados Unidos ya se ha estrenado, la temporada 3 de The Bear no llegará a España hasta el 14 de agosto. Carmy (Jeremy Allen White) y Sydney (Ayo Edebiri) continuarán trabajando duro para llevar su restaurante a lo más alto en la ficción. Y con el lanzamiento de los nuevos capítulos, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Está The Bear inspirada en una historia real?

Y la respuesta, como ya sabrán los fans más acérrimos de la ficción, es afirmativa. Christopher Storer basó la serie en la tienda de sándwiches italiana Mr. Beef de Chicago, propiedad de su amigo Chris Zucchero. El establecimiento fue fundado por el padre de Zucchero, Joe, quien falleció en marzo de 2023. Mr. Beef abrió en 1979... y continúa abierto.

El restaurante sobrevivió a los problemas financieros tras la recesión de 2009 y, desde que se lanzó The Bear en junio de 2022, el negocio se disparó. Así el establecimiento pasó de vender 300 sándwiches al día a más de 800, según Los Angeles Times.

Storer consultó a Zucchero diversos aspectos de la serie, aunque al principio este último pensó que no llegaría a rodarse. Pero las conexiones entre The Bear y este restaurante real no quedan tan solo detrás de las cámaras, sino que van más allá. El piloto de The Bear se filmó en el salón de Sr. Beef, y las escenas de la parte trasera de la casa se rodaron en una cocina separada. Zucchero incluso aparece en el piloto como un extra entregando un pedido de carne a Carmy.

Para la serie, se creó una réplica de Mr. Beef en un set del Cinespace de Chicago. Desde entonces, las escenas se han rodado en el set, con tomas al aire libre y del frente del establecimiento reales de Mr. Beef.

Si bien The Bear se centra en el viaje de Carmy para reflotar The Beef, el nombre del local que llevaba su hermano fallecido, y convertirlo en uno de los mejores restaurantes de Chicago, su objetivo no podría estar más lejos de las aspiraciones de Zucchero. "Nunca haría eso", declaró a Variety.

La tercera temporada de The Bear relata como Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White) y Sydney Adamu (Ayo Edebiri) convierten su local en restaurante de lujo mientras hacen todo lo posible por mantener el negocio. La presión se dispara ya que Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible por igualar su pasión asumiendo nuevos retos. Un esfuerzo colectivo que todos intentan gestionar de la mejor forma posible pero que pondrá a prueba los lazos, familiares y laborales, que mantienen unido el restaurante.