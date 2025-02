Star Wars: La venganza de los Sith regresará a los cines por su 20 aniversario

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Star Wars: La venganza de los Sith, el Episodio III de la franquicia, llegó a los cines en 2005 dirigido por George Lucas. 20 años después de su lanzamiento en cines, la cinta volverá a la gran pantalla.

Tal como ha anunciado Lucasfilm, Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith "se proyectará en cines de Estados Unidos y en otros países por solo una semana y estará disponible en varios formatos, incluyendo, por primera vez, 4DX. 4DX cuenta con sillas de movimiento de alta tecnología sincronizadas con más de 21 efectos, todos diseñados para complementar la narrativa del filme".

Celebrate the 20th anniversary of Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith with the theatrical re-release. Experience it in theaters beginning April 25.



