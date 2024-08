Star Wars revela el destino de un personaje clave de The Mandalorian y adelanta su regreso en la película de Grogu y Man

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

The Mandalorian se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de Star Wars gracias a la próxima película, The Mandalorian & Grogu. Din Djarin y Grogu protagonizarán la cinta y, aunque aún no hay muchos detalles de la trama, cabe esperar que algunos de sus aliados y enemigos pasados se unirán a ellos. Uno de los personajes que tuvo un final incierto en la serie podría regresar, tal como se ha revelado recientemente.

En el episodio 3 de la temporada 3 de The Mandalorian, el doctor Penn Pershing fue traicionado por otro ex miembro del Programa de Amnistía de la Nueva República, Elia Kane. Como resultado de su traición, Pershing fue colocado en un dispositivo llamado desollador mental, que fue diseñado para eliminar sus recuerdos. Cuando lo colocan en el desollador mental, Kane sube el voltaje al máximo y The Mandalorian nunca reveló el destino de Pershing, dando a entender que podría haber muerto.

Sin embargo, un fragmento de Star Wars Encyclopedia: The Comprehensive Guide to the Star Wars Galaxy ha desvelado que a Pershing solo le borraron la memoria. El libro evita intencionalmente cualquier mención a su muerte, y la anotación de que su memoria fue borrada es una indicación de que todavía está vivo. Dado que Pershing sobrevivió a la traición de Elia Kane, eso significa que pronto podría regresar al mundo de The Mandalorian.

La mente de Penn Pershing fue borrada en el episodio 3 de la temporada 3, y su historia reapareció en el episodio 7. Cuando Moff Gideon se reunió con el Consejo en la Sombra del Remanente Imperial, mencionó que la investigación de Pershing fue recuperada por la Nueva República y dijo: "Su investigación está perdida. Al menos por ahora". Los comentarios de Gideon pueden ser un indicio de que el Remanente Imperial podría intentar restaurar los recuerdos de Pershing para ayudar con el Proyecto Nigromante. Pershing era uno de los principales científicos del Remanente, y su conocimiento sobre los midiclorianos y la clonación podría resultar vital.

Si el Remanente Imperial intenta recuperar a Pershing y pedirle que ayude con el Proyecto Nigromante, The Mandalorian & Grogu sería la excusa perfecta para hacerlo. Después del regreso del Gran Almirante Thrawn al final de Ahsoka, el Remanente Imperial es más fuerte que nunca. El Remanente podría incluso ser lo suficientemente fuerte como para comenzar a trabajar abiertamente contra la Nueva República, lo que sería la excusa perfecta para liberar a Pershing del Programa de Amnistía. Con el poder militar de Thrawn y la investigación de clonación de Pershing, el Remanente Imperial podría causar estragos en The Mandalorian & Grogu.