Star Wars La Alta República: Tráiler y 8 grandes novedades de la nueva era de la saga

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Comienza una nueva etapa en el universo Star Wars. El primer libro de La Alta República, la nueva línea editorial de la franquicia galáctica ambientada en la época dorada de los jedis, ya está en las librerías. Y para celebrarlo LucasFilm ha lanzado un nuevo tráiler, así como información adicional de las novelas, cómics, personajes y mucho más que compondrán The High Republic.

Acompañando al lanzamiento de Light of the Jedi, la primera novela de La Alta República publicada el 5 de enero, LucasFilm organizó un programa especial en streaming en el que -entre conversaciones con los escritores de esta nueva etapa Charles Soule, Justina Ireland, Cavan Scott, Daniel José Older y Claudia Gray- se ofrecieron jugosos detalles de lo que está por llegar en esta nueva era de Star Wars.

La trama de La Alta República se sitúa 200 años antes de los eventos del Episodio I, La Amenaza Fantasma, y tal y como reza su introducción es una era en la que "la galaxia está en paz, gobernada por la gloriosa República y protegida por los nobles y sabios caballeros Jedi. Como símbolo de benevolencia, la República está a punto de lanzar la estación Starlight Beacon, que estará en los bordes de los confines del universo".

Durante el evento digital de lanzamiento de La Alta República, orquestado por Kristin Baver de Star Wars.com, los autores debatieron sobre los detalles dela trama, la inspiración para algunos personajes y ofrecieron una idea más detallada de lo que los fans pueden esperar de La Alta República.

Este es un resumen de las novedades más importantes reveladas durante el evento digital:

1.- Into The Dark, escrita por Claudia Gray, introducirá un nuevo escuadrón de pilotos galácticos, entre los que destacan héroes como Leox, Geode y Affie.

2.- Se presentaron nuevos e interesantes personajes de La Alta República, incluyendo nuevas especies extraterrestres. Entre ellos destacan los Bonbraks, unas criaturas pelucas con aspecto de murciélago, la guerrera Ty Yorrick o el experto en reparaciones Ram Jamoram.

3.- Los autores revelaron todo tipo de inspiración para sus personajes. Desde Matthew McConaughey, que sirvió de base para uno de los contrabandistas de las historias de Claudia Gray, a las transmisiones de radio de los tiempos de paramédico de Daniel José Older, que ayudaron a crear un ser conocido como Buckets of blood (Cubos de sangre).

4.- Cavan Scott reveló la portada de la novela gráfica The Monster of Temple Peak, que contará con ilustraciones de Rachael Stott.

5.- Justina Ireland presentó Out of the Shadows, la primera novela juvenil de La Alta República que presentará a la maestra Jedi Vernestra Rwoh, la padawan Reath Silas y el aspirante a inventor Avon Starros.

6.- Older también presentó Race to Crashpoint Tower, la segunda novela de La Alta República que contará una entretenida aventura de altos vuelos.

7.- Además de los cómics de Marvel y IDW, La Alta República también contará con una novela gráfica en formato manga titulada The Edge of Balance, escrita por Ireland y Shima Shinya, y con ilustraciones de Mizuki Sakakibara.

8.- La Alta República no ha hecho más que empezar, ya que todos los proyectos anunciados forman parte de la primera fase de la nueva línea editorial. Aunque se desconoce cuánto abarcará cada fase, se revelaron los nombres de cada una de las tres etapas: Light of The Jedi, Quest of the Jedi y Trials of the Jedi.

