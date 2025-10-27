Todas las canciones de Springsteen: Deliver Me From Nowhere - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el filme protagonizado por Jeremy Allen White (The Bear), que retrata al artista durante la grabación en 1982 de su legendario álbum 'Nebraska', ya está en cines. La cinta de Scott Cooper cuenta con varias canciones escritas por Springsteen e interpretadas por White, como 'Used Cars', 'Atlantic City' o 'Born To Run'.

Pese a que a White le imponía asumir el reto de encarnar a Springsteen en la gran pantalla, el autor de 'Born in the USA', 'Streets of Philadelphia' o 'The River', siempre tuvo una actitud muy positiva, sirviendo incluso de apoyo decisivo en los momentos de mayores dudas y titubeos de White. "Tenía en la cabeza todas estas ideas sobre cómo los fans ven a Bruce, cómo se le ve, cómo suena... todos esos conceptos y cosas externas en lugar de prestar atención a cómo era Bruce en este momento", reconoció el actor en una entrevista con CulturaOcio.

"Recuerdo que fui a Nashville, Tennessee, para grabar mucha de la música del álbum de 'Nebraska'. Y él escuchó algunas de esas grabaciones, me llamó y me dijo: 'Cantas muy bien, suenas como yo. Estás haciendo las canciones tuyas y eso es precisamente de lo que se trata'. Aquello fue muy importante para mí a la hora de encontrar la confianza necesaria para empezar", confesó White.

Pero además de los temas de Springsteen, Deliver Me From Nowhere cuenta en su banda sonora con canciones de otros muchos grupos musicales. Estas son todas las canciones que aparecen en la película basada en el libro homónimo de Warren Zanes.

INTERPRETADAS POR WHITE Y ESCRITAS POR SPRINGSTEEN

· 'Born To Run'

· 'Nebraska'

· 'Atlantic City'

· 'Mansion On a Hill'

· 'I am On Fire'

· 'State Trooper'

· 'Reason To Believe'

· 'Born In the U.S.A.'

MÁS CANCIONES EN SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE

· 'Used Cars'. Escrita e interpretada por Bruce Springsteen.

· 'Atlantic City'. Escrita e interpretada por Bruce Springsteen.

· 'Atlantic City (Live at Madison Square Garden, New York, NY)'. Interpretada por Bruce Springsteen and The E Street Band.

· 'Wheel of Fortune'. Escrita por Bennie Nejamin y George David Weiss, interpretada por The Cardinals.

· 'Drift Away'. Escrita por Mentor Williams, interpretada por Dobie Gray.

· 'Urgent'. Escrita por Michael Leslie Jones, interpretada por Foreigner.

· 'Park Ad 0911'. Escrita por Phil Bright y Brennan Johnston, interpretada por Spaceship.

· 'Lucille'. Escrita por Albert Collins y Richard Penniman, interpretada por Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe, Bobby Emmett y Jeremy Allen White.

· 'Let Your Love Flow'. Escrita por Lawrence Williams, interpretada por The Bellamy Brothers.

· 'Family Feud Theme'. Escrita por Robert Arnold Israel, cortesía de FremantleMedia.

· 'Musica Poetica II: Bläserstücke: Pastourelles - Passion'. Escrita por Carl Orloff y Gunild Keetman, interpretada por Tölzer Knabenchor and Kölner Kinderchor.

· 'The Stairway Killing From 'Badlands''. Escrita e interpretada por George Aliceson Tipton.

· 'Winning'. Escrita por Russ Ballard, interpretada por Santana.

· 'Melissa'. Escrita por Stephen Alaimo y Gregory Allman, interpretada por The Allman Brothers Band.

· 'Boom Boom'. Escrita por John Lee Hooker, interpretada por Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe, Bobby Emmett y Jeremy Allen White.

· 'Frankie Teardrop'. Escrita por Martin Rev y Alan Vega, interpretada por Suicide.

· 'Taiwan Tan'. Escrita por Joel Vandroogenbroeck. · 'Last Mile of the Way'. Escrita por Sam Cooke, interpretada por Sam Cooke and The Soul Stirrers.

· 'Hello Darlin'. Escrita e interpretada por Conway Twitty.