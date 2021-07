Spider-Man: Filtrada la prueba de J.K. Simmons para ser J. Jonah Jameson en la trilogía de Sam Raimi

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

A pesar de la llegada a los cines de 'Viuda Negra' y del final de 'Loki', el primer tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' sigue resistiéndose. Con los fans desesperados por ver las primeras secuencias de la tercera entrega en solitario del Hombre Araña de Tom Holland, la expectación es tan alta que la salida del merchandising ha causado más sensación de lo habitual, J.K. Simmons ha ayudado a que la espera sea más amena, al filtrarse cómo fue su audición para convertirse en el cascarrabias J. Jonah Jameson en la trilogía de Sam Raimi.

El casting que pasó el intérprete ha salido en redes sociales, mostrando a Simmons con el guion de la cinta, leyendo la primera escena de Jameson en la primera entrega de la trilogía, cuando el irascible editor jefe del Daily Bugle, impresionado por cómo los titulares sobre Spider-Man le ayudan a vender periódicos, declara que hará que el superhéroe sea considerado un individuo infame.

Simmons fue J. Jonah Jameson en la trilogía original que dirigió Sam Raimi. Aunque en las dos que protagonizó Andrew Garfield estuvo ausente, el actor volvió a meterse en la piel del editor del Daily Bugle en las escenas post-créditos de 'Spider-Man: Lejos de casa' y volverá para 'No Way Home', según lo confirmado por el propio merchandising oficial.

Spider-Man (2002)

J.K. Simmon's screen test for J. Jonah Jameson pic.twitter.com/sNYFxNYiLS — Daily Raimi Spider-Man! (@EARTH_96283) July 17, 2021

De momento, todo lo que envuelve a 'No Way Home' está en medio de la rumorología. Si las filtraciones se confirman, habrá una reunión de tres Spider-Man, pues Tobey Maguire y Andrew Garfiled se unirían en una propuesta que, supuestamente, explorará el multiverso. De ahí, que el primer avance de la cinta, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre, cause tanta expectación.