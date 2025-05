Nicolas Cage es el nuevo Spider-Man en el tráiler de Spider-Noir

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Tras la publicación de una primera imagen oficial, Prime Video ha lanzado el primer teaser tráiler de Spider-Noir, la serie de imagen real protagonizada por Nicolas Cage, que llegará en 2026.

Cage ya puso voz a esta variante oscura y detectivesca del héroe aráncido en Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, y se espera que retome su papel en la próxima Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que llegará a los cines el 4 de junio de 2027.

Ahora, el pintoresco personaje, creado por David Hine, Fabrice Sapolsky y Carmine Di Giandomenico en una miniserie de cómics de Marvel publicada entre febrero y mayo de 2009, tiene su propia serie de imagen real cuyo primer tráiler promete acción, intriga y, cómo no, la densa y oscura atmósfera de los thrillers detectivescos de la vieja escuela.

De hecho, la historia de Peter Benjamin Parker, una variante procedente de la Tierra-90214, está ambientada en los años 30 durante la Gran Depresión. "La ciudad es un desastre y la gente necesita un héroe", dice una voz en off en el breve adelanto de apenas medio minuto de duración. "Espero que encuentren uno", replica el protagonista encarnado por Nicolas Cage.

The first teaser for ‘SPIDER-NOIR’ with Nicolas Cage reprising his role as Spider-Man. pic.twitter.com/zIYu8ARiwR