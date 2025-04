Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes con Miles, Gwen y Prowler

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la esperada secuela de Spider-Man: Cruzando el Multiverso y culminación de la oscarizada trilogía de animación desarrollada por Sony Pictures iniciada en 2018 con Spider-Man: Un nuevo universo, ya ha anunciado su fecha de estreno. Y aunque quedan un par de años para que la cinta aterrice en las salas, los fans ya han podido disfrutar de un prometedor primer vistazo.

Ha sido en el marco de la CinemaCon que Sony ha confirmado que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a los cines el 4 de junio de 2027. Si bien la cinta en un principio tenía planeado estrenarse el pasado 2024, la producción se vio retrasada por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood del año anterior.

Durante la convención se proyectó además un breve adelanto en exclusiva para los asistentes en el que, según recoge ScreenRant, se podían apreciar las voces de varios personajes y fragmentos de películas anteriores, con Miles Morales reflexionando sobre cómo "todo el mundo" le dice cómo debe ser su historia. "Voy a hacer lo mío", declara el personaje entonces.

El adelanto mostraba además a Miles y Gwen montando en motocicleta, a la Mancha absorbiendo colores y transformándose en un ser arácnido y al trepamuros formando equipo con Prowler (el Merodeador) y el tío Aaron.

Mientras que por el momento este vídeo no se ha hecho público fuera de la CinemaCon, Sony sí que ha lanzado las primeras imágenes del filme que sí están disponibles para todos los fans.

