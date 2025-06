Estos son los 5 candidatos para dirigir la nueva película de James Bond

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

La próxima película de James Bond, la primera tras el acuerdo por el que la familia Broccoli cedía el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios todavía tiene que nombrar director. Y según las últimas informaciones, la lista de cineastas interesados es más que variada.

"Entre los directores que se han postulado/están postulándose para la próxima película de JAMES BOND se encuentran Edward Berger, Denis Villeneuve, Edgar Wright, Jonathan Nolan y Paul King", señalaba el 'insider' Jeff Sneider en su cuenta de X, antes Twitter.

El informante apuntaba que Alfonso Cuarón, de quien se había estado rumoreando que estaba cerca de unirse al proyecto, se habría retirado del proceso. "De ellos, yo echaría un ojo a J. Nolan y Paul King...", terminaba diciendo.

